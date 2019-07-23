Selina自招對迷你、粉紅色的物品毫無招架之力。TOD'S毛呢大衣及印花毛衣未定價，TOD'S豆豆裝飾細節棕色皮革長靴5萬900元。（TOD'S提供）

TOD'S仿古牛皮金屬飾釦膠底樂福鞋，2萬8500元。（TOD'S提供）

TOD'S酒紅色絲緞水桶包，3萬2400元。（TOD'S提供）

TOD'S鱷魚壓紋D-Styling皮革手提包5萬1400元。（TOD'S提供）

TOD'S T Factory X Alber Elbaz芭蕾舞豆豆鞋，價格店洽。（TOD'S提供）

TOD'S No Code異材質撞色休閒鞋2萬5300元。（TOD'S提供）

Selina在炎炎夏日穿上高領毛衣與風衣，還腳踩長靴！原來是為了替TOD’S展示2019秋冬新品。她完全不喊苦，笑說覺得造型俏麗可愛， 靴款皮革硬挺讓腿看起來直又修長，背著迷你D-Styling包照鏡子覺得自己「超美」！最近頗受時尚品牌青睞的她頻頻出席活動，感恩地說：「謝謝大家懂得欣賞我的美好，我的美在時尚界也很難懂吧！」

她日前在節目上分享遭網友毒舌經驗，以及前陣子金曲獎上的表演，豁達地說心情未收影響，因應這次的「Happy Ｍoments」主題，她最近迷上插花與喝香檳，覺得很幸福快樂，甚至有了想開花店的念頭。情人節將至，她在活動上也自動替自己配對了一雙情侶男鞋，不過被問要送誰時傻笑撇說「不知道」，先前與張軒睿因合作節目被拱交往，節目結束後兩人現在僅禮貌性問候，並不會天天聯絡，不過27日將會在大陸合體頒獎，笑嘆：「今年七夕情人節將在『交通日』度過。」

TOD’S秋冬超級玩「皮」！包款上，除了春夏主打的D-Styling推出迷你的「Micro微型包」，也推出同系列托特包、3色拼接等款式。鞋履上T字釦飾有更多變化，像是皮革包覆、金屬飾釦、流蘇釘飾裝飾等。8月中將上市的Happy Moments By Alber Elbaz限量聯名系列把Alber Elbaz擅長的芭蕾舞鞋搭上經典豆豆元素，成為雙經典完美結晶。男士部分主打的No Code第三代以高科技物料打造，流線動感，因應潮流還有「假鞋帶」調節飾釦設計，不須繫鞋帶穿著更方便。

(中時 )