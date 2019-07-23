睽違11年，音樂劇《獅子王》終於再度來台灣演出。搭上迪士尼擬真版電影《獅子王》的上映與暑假檔，20日與21日的演出全都完售。飾演「辛巴」的演員喬丹蕭（Jordan Shaw）、「娜拉」 阿曼達庫內內（Amanda Kunene）等人在23日演出前接受媒體訪問，《獅子王》有多首膾炙人口的經典曲，但演員們天天唱同樣的歌，休閒時會不會不想再唱了？他們笑說：「畢竟不是每一首歌自己都在台上唱到，所以還是會啦，洗澡或暖嗓的時候！」

音樂劇《獅子王》以33個大貨櫃運來道具、佈景、服裝，與高規格的硬體設備。（盧禕祺攝）

〈Can you feel the love tonight〉可說是辛巴與娜拉的愛情主題曲，演員們天天唱會不會唱出感情？感情如家人的他們聽了大笑：「我們從這麼遠的地方離開家人、朋友到世界各地工作表演，確實感情緊密地連結在一起，一起面對好的或壞的時光。我們這些表演者都對表演充滿高度熱情，會不會感受到愛？會的，整個團隊裡面都充滿了愛。」

音樂劇《獅子王》以33個大貨櫃運來道具、佈景、服裝，與高規格的硬體設備。（盧禕祺攝）

演員們認為，儘管外界常將電影版與音樂劇拿來比較，但兩者不同類型很難相比，「有趣的地方在於大家知道劇情了，所以舞台劇會怎樣呈現，演員帶著怎樣的情感，更加令人期待。」駐團導演歐馬（Omar Rodriguez）認為，音樂劇與電影不同地方在於，觀眾不只可以透過表演者看到人與動物的表情，還能直接感受到音樂劇在不同國家微調的多元文化元素，像是亞洲面具、木偶與一些接地氣詞彙，讓各地民眾欣賞音樂劇都能更有感。音樂劇《獅子王》即日起至8月4日在台北小巨蛋演出。

音樂劇《獅子王》以33個大貨櫃運來道具、佈景、服裝，與高規格的硬體設備。（盧禕祺攝）

電影中的人氣角色丁滿（中）與澎澎（右）也在音樂劇中出現。（盧禕祺攝）

音樂劇《獅子王》以33個大貨櫃運來道具、佈景、服裝，與高規格的硬體設備。（盧禕祺攝）

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