世界衛生組織WHO宣布，剛果民主共和國（DRC,舊稱薩伊）的伊波拉出血熱(Ebola Virus Disease, EVD)疫期失控，已到了「全球3級緊急情況」，這最嚴重的衛生緊急事件，在這次的疫期中，超過1676人死亡。

BBC報導，世界衛生組織總幹事譚德塞 博士(Tedros Adhanom Ghebreyesus）宣布，這一次的伊波拉疫期已到了可能全球擴散的地步，必須啟動全球3級緊急情況，聯合國已啟動更多資源到剛果，試圖扼止蔓延。

疫期最嚴重的地方在剛果東部的布滕博(Butembo)、馬巴拉克(Mabalako)和貝尼(Beni )，影響疫情的因素包括人口稠密地區就容易感染，以及人口流動，同時許多衛生機構資源不足，剛果複雜的政治環境與持續不穩定的局勢，當地情況混亂，最近兩名社區衛生工作者被謀殺，都使防疫工作格外困難。

伊波拉出血熱的致死率達到5成，目前仍沒有有效的感染後的治療法。(圖/美聯社)

目前剛果有2512個病例與可能病例，其中136名是檢疫的衛生工作者，已有40人死亡。

剛果衛生部長奧利‧伊魯卡(Oly Ilunga)已經辭職，在他的辭職信中，譴責現任總統菲利克斯·齊塞克迪(Félix Tshisekedi)，提供給他的伊波拉應對小組成員，不聽從他的命令，私使用一些援助機構和捐助者提供的新伊波拉疫苗，但是這些疫苗沒有臨床證實就被動用。

目前伊波拉出血熱是有疫苗的，根據世衛織的數據，它的有效率達到97％，已經超過16萬人接種過。然而，目前疫苗只用與伊波拉病人直接接觸、以及可能接觸過的人，所以效力不全面。

伊波拉出血熱可能是蝙蝠帶原的一種病毒型傳染病，遭到感染會造成突然發燒、劇烈虛弱，肌肉疼痛和喉嚨痛，然後它進展為嘔吐、腹瀉以及內出血，患者往往死於脫水和多器官衰竭。

這種病毒是接觸感染，如果傷口、口腔和鼻子接觸伊波拉患者的血液、嘔吐物、糞便或體液，就有很大的風險受到感染。

與剛果鄰近的烏干達風險很高，但只要防疫做的好，在全球造成擴散的機率仍然很低。戈馬(Goma )最近的病例需要關注，因為該市有國際機場。

(中時電子報)