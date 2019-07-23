白家綺（左）、傅子純。

導演及演員群。

傅子純（左起）、蔡昌憲、黃文星出席首映會。

蔡阿炮（左起）、謝瓊煖、張瓊姿、楊烈。公視提供

白家綺23日與蔡昌憲、黃文星、傅子純、田羽安（原名陳怡嘉）、林玟誼、楊烈、張瓊姿、蔡阿炮、謝瓊煖、吳鈴山、黃玉榮、陳謙文、吳帆、耿慧珠、廖錦德等出席公視台語台《苦力》首映會，她產後首次露面，提到每天親餵快滿3個月的兒子「小肚臍」，打算餵滿3個月就收奶，現在D罩杯可以漲到G罩杯，乳腺的奶量大噴發，笑稱兒子每次喝一顆半（胸部），下一餐換喝另一邊的一顆半。是否想再拚第4胎？「老公有子萬事足，現在這樣子就很幸福了」。

她形容兒子是「天使」，很好照顧，現在可以一次睡過夜8小時，平時也不太討抱，讓她跟老公一起運動時不會被打擾。老公陪著她一起胖、一起瘦，但她自嘲年紀大，瘦身有難度，上一次生產是12年前，這次懷孕胖18公斤，生完這2個月瘦了13公斤，現在58，還有5公斤目標。也表示有產後憂鬱，粉絲留言問她什麼時候復工，她看看自己的肚子就自然而然掉淚，覺得很挫折。

婚前，和她傳過緋聞的汪建民日前爆金錢糾紛，她說忙到沒看新聞，「我都在我的世界裡」，和汪也沒聯絡，汪曾向她借過錢？她回「沒借過啦，沒那麼深交」。陳怡嘉換新名字「田羽安」，她說希望改變狀態，讓大家看到全新的她，還首度爆乳讓「奶奶（胸部）」見客。

導演李岳峰也表示：「苦力這個團隊，在全台灣可以說是走東往西，征南討北，不怕風吹日曬和雨淋，真的非常辛苦，今日終於完成，得以呈現在大家的面前。劇中描繪的礦工職業，工作其實非常辛苦，常常有聽聞傷亡的事情發生，也才有礦工相關的俗話說『入坑挖土炭，性命去一半』以及『入坑死一人，若是無入坑餓死全家』這樣子的話，這是礦工百般無奈卻仍得為生活拼搏的精神，『規規矩矩，清清白白的做人』也正是苦力這部戲的精神所在。」

首映會現場特別播放15分鐘精彩片花，聊起演員拍攝時遇到的挑戰，傅子純笑稱，這部戲是「體力活」。「我的角色每天都在打架，還打到脫臼，大家都很用心在演」，蔡昌憲聽聞也不遑多讓，表示有一場戲要揹起蔡阿炮，還要下樓梯，那陣子每天練深蹲，拍的時候揹了至少7次才完成，「我是用生命在揹的。」蔡阿炮解釋，「因為劇組太多食物可以吃了，導演還有準備火爐，大家都會帶東西來烤，越吃越胖」。

《苦力》為了重現50年前的時代質感，劇組耗資400萬在新北市猴硐一處搭建劇中兩個小聚落，相當用心。除了場景搭建，劇中連道具也費盡心思，黃文星說：「有一場飯桌上的戲，導演要紅白湯圓，但拍攝的地區很難買到，劇組竟然就開始在一旁搓起湯圓，花費了2、3個小時，非常用心。」林玟誼則表示：「還有一場戲是昌憲要送花，花也是劇組自己種的，就連農舍裡的雞也是自己養的。」

公視時代生活劇《苦力》7月27日起每週六晚間9點，將於公視主頻、公視台語台首播，每週連續播出兩集。公視＋串流影音服務每週六晚間10點跟播兩集。KKTV於7月28日起每週日上午11點上架兩集。

(中時 )