長榮大學台灣文創學程應屆畢業生李曼華，去年12月參加德國慕斯特第11屆國際玻璃雕塑與花園展入選，8月將啟程到德國慕斯特進行下一階段評選，不僅是台灣第一位參賽大學生，更是本屆唯一來自台灣的創作者，值得一提的是，她的指導老師吳宗賢也是前2屆展覽唯一入選台灣藝術家，師生同在國際舞台傳承台灣文創精神。

李曼華說，參展作品「The mountain of Formosa」，取材台灣第一高山玉山，採用多層次燒法，營造空間感與深度。喜歡親近大自然的她說，想讓世界看見台灣之美，遂以最能代表台灣特色的玉山為創作題材，與玻璃工藝結合，讓每一座山展現玉山四季不同的變化，是一件兩面都可以觀賞的藝術品。

指導老師吳宗賢解釋多層次燒法不僅是國內唯一，也是國際獨有燒法，有別於坊間脫蠟鑄造，特色是純手工，一次只能做一件，無法複製，所以每件作品都不一樣，但失敗率高，因為把圖案燒在裡面，燒壞了就無法改變。

對於李曼華代表台灣到德國參展，吳宗賢也與有榮焉，他說，老師只能教技術，藝術要靠自己修行，李曼華很用心學習，能以台灣意象做很好的國民外交，值得鼓勵。

本屆入選作品將於8月17日至9月8日於慕斯特公共停車場展出，參展作品由獨立評審團評選，將有機會獲得高達6000歐元的藝術獎獎金，另有觀眾票選出人氣獎，獎金500歐元。

德國慕斯特「國際玻璃雕塑與花園展」是德國獨一無二的玻璃藝術盛會，自1996年起以雙年展的形式辦理，至今已提供了好幾百位藝術家展覽、交流與討論的機會。

(中時 )