《玩命關頭9》正在英國華納片廠趕拍，昨日傳出重大意外，主角「唐老大」馮狄索（Vin Diesel）的替身特技演員從30英尺（9公尺）高的地方墜落，劇組立刻求救出動救護直升機送到英國倫敦皇家醫院救治，不過目前因頭部重創生命垂危。親眼目睹一切的馮狄索嚇到當場臉色慘白，落淚說不出話。電影目前暫停拍攝工作。

(中時 )