馮狄索替身高空墜落命危 《玩命關頭9》停工 23:222019/07/23 中時 潘鈺楨 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 《玩命關頭9》正在英國華納片廠趕拍，昨日傳出重大意外，主角「唐老大」馮狄索（Vin Diesel）的替身特技演員從30英尺（9公尺）高的地方墜落，劇組立刻求救出動救護直升機送到英國倫敦皇家醫院救治，不過目前因頭部重創生命垂危。親眼目睹一切的馮狄索嚇到當場臉色慘白，落淚說不出話。電影目前暫停拍攝工作。 (中時 ) #玩命關頭9 #馮狄索 也許您會感興趣 推薦閱讀 替身從9公尺高墜落頭著地 馮迪索臉發白嚇哭 14:242019/07/23 娛樂 娛樂熱門新聞 王瞳再爆「死也不分開」馬俊麟 與艾成無性生活這麼久！ - 娛樂 館長發完毒誓又遭狠打臉！「高價收買」真相曝光 - 娛樂 王瞳捲外遇疑雲 馬俊麟下跪磕頭求妻諒解 - 娛樂 - 中時 台北東區淹水「馬路變河川」 陳為民PO照網驚見「這一點」 - 娛樂 二度傳出軌王瞳 爆馬俊麟向正宮下跪磕頭 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。