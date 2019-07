20歲饒舌歌手納斯小子(Lil Nas X) 與鄉村天王比利雷賽勒斯(Billy Ray Cyrus)合作的爆紅嘻哈鄉村神曲〈鄉村老街Old Town Road〉強勢制霸排行,蟬聯16周告示牌冠軍單曲寶座,躍居史上最強冠軍之一!根據最新告示牌榜單,〈鄉村老街〉上星期持續快馬加鞭來到唯一15周紀錄的境界,在剛剛外電揭曉的告示牌排行新聞,一舉來到16周的神級殿堂,更被預測極有可能奪下第17周冠軍!

〈鄉村老街〉目前打平〈Despacito〉紀錄,本周在美國拿到8620萬串流次數,比起前周狂升22個百分比,這也歸功於官方12日釋出由饒舌才子Young Thug與網路爆紅12歲男孩梅森拉姆齊(Mason Ramsey)合作的〈鄉村老街〉全新混音。

納斯小子與比利雷賽勒斯的官方MV日前YouTube點擊已大破2.2億次觀看次數,《時代雜誌》日前發布今年25位最具影響力網路人物(The 25 Most Influential People on the Internet),納斯小子也與韓國天團BTS、小天后亞莉安娜、卡蒂B等並駕齊驅。告示牌雜誌分析,納斯小子因為〈鄉村老街〉不斷刷新紀錄,並創下史上最強串流,極有可能獲得葛萊美獎包括「年度唱片」、「最佳饒舌/演唱表演」、「最佳流行組合或團體」及「年度新人」等獎項提名。

納斯小子在6月21號乘勝追擊發行個人首張EP《7》,收錄了6首全新歌曲及〈鄉村老街〉比利雷賽勒斯版本及原始版本,風光登上告示牌R&B/嘻哈專輯榜冠軍。全新單曲〈帕尼尼Panini〉以及與饒舌歌手卡蒂B合作的〈Rodeo〉分別在推出後登上全美單曲榜第16以及22名,展現新人王霸氣。

(中時 )