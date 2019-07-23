韓國人氣男神崔振赫近年挑戰各種專業角色，如檢察官、律師、醫師等職業，擺脫高富帥既定印象，演技大突破。在電視劇《馬成的喜悅》中，崔振赫挑戰天才醫師，因車禍導致罹患「灰姑娘記憶障礙」，劇中他只要一覺醒來就完全記不起昨日發生的事，對於要詮釋這種特殊疾病患者，崔振赫笑說，「現實生活中，我本身記憶力也超不好的」。

崔振赫解釋，「灰姑娘記憶障礙這種病，不是實際存在的，是為了讓劇情有趣而杜撰」。他飾演的角色受這疾病所苦，劇中為了適應這種失憶症狀，想盡辦法留住每件事的各種痕跡，他將角色的各種掙扎演得傳神，自曝「不太記得別人的臉，幾天前發生的事也常記不起來。但我背劇本倒是記得很快，可是拍完也馬上就忘了」，說完還笑了出來。

崔振赫接受中天新聞獨家專訪自曝原想當歌手，期待未來出專輯。

他嗓音低沈有磁性，這次在《馬成》原聲帶獻唱〈forgotten〉，也是男主角的回憶之歌，道出他深愛著女主角，卻因病無法說真相的掙扎心情。崔振赫透露，出道時想當歌手，「原本想做音樂，因緣際會下就進入演戲的領域。」在戲劇圈表現亮眼，未來想出專輯？崔振赫眼睛一亮，「如果有機會的話，當然想囉」。《馬成的喜悅》7月29日起每週一至週五晚間9點於中天娛樂台播出。

崔振赫演出《馬成的喜悅》人氣飆升。

(中時 )