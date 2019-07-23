公視益智節目《一呼百應》本周主題「Focus寫真王大對決」，讓主持人黃子佼一開場便直說「看來今天來賓顏值很高」，性感破表的阿喜與剛出寫真集的JR組成「性感破表隊」。擁有火辣身材的小豬黃沐妍與張立東則組成「引人遐想隊」開戰。

JR與阿喜各自帶著新發行的寫真集《紀律》與單曲《好好玩》亮相，看JR養眼的寫真讓吳姍儒直說：「這本寫真集真的是性感爆表！」黃子佼也說，「甚麼叫MAN，甚麼叫男人味，就要看這本」，並且大力稱讚JR面對工作認真的態度，就連要出寫真，就出一本真的會讓人瞠目結舌的狀態。JR則謙虛的表示，「希望讓大家看到的不只有健康，也希望健身界的人也會覺得我是有在維持，是需要紀律的。」

JR（右）與阿喜。

在答題過程中遇到一搶答題要唱出三首商品廣告歌曲，意外再現JR的好歌喉，黃子佼更說都快忘了JR的歌手身分。吳姍儒還自爆原來以前曾是JR的粉絲，「《紫禁之巔》的時候我多迷他啊」，還表示當時除了迷JR以外，另一個就是小鐘哥，讓黃子佼一聽不可置信地表示「你確定嗎？！」吳姍儒則是不好意思地回答，那是很小時候的事，後來長大懂事之後就變了。

介紹「引人遐想隊」時黃子佼開玩笑表示「另外一隊講到顏值我真的介紹不下去」，吳姍儒頻頻緩頰「他們有一半好看就好了！」也曾出過寫真的黃沐妍當場測驗隊友，問他是否知道自己的寫真集名稱，沒想張立東立刻回答正確答案，還驕傲地表示：「這集找我來就對了，我是家裡有最多寫真的，光是小豬的寫真我就有三本」，因此被黃子佼虧「你用量這麼大？」張立東趕緊澄清這都是從別的大哥手上接手的，「上面都有寫To康哥、To屈哥、To鵬哥，因為他們都結婚了，所以不方便帶回家。」

寫真王大對決阿喜、JR、黃沐妍、張立東。

(中時 )