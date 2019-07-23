英國正在舉行國際航空紋身航空展(Royal International Air Tattoo,RIAT)，其間美國空軍F-16V「蝰蛇」戰機展示靈活性能，但是飛了幾分鐘後就緊急降落，因為這架F-16的右側水平尾翼受損了，所幸仍安全降落。

噴射戰機世界(Fighter jets world)報導，7月21日，美國空軍的F-16 V示範隊在航空紋身航展進行飛行表演，由示範隊的首席飛行員蓋雷特「托洛」舒密茲中校(Maj.Garret“Toro”Schmitz)駕駛。

舒密茲中校的F-16表演了急速爬升、破S、英麥曼等精彩動作，然而表演還沒有完，就向塔台表示必須緊急降落，從影片中也看的到F-16的右側水平尾翼後緣變成不規則的鋸齒狀。

舒密茲中校回到地面後表示，在飛行期間，發現水平尾翼的避雷器警告大作，於是緊急著陸，事實上，水平尾翼後緣破損了，避雷針也都不見。

Emergency stops USAF F-16 Viper display at RIAT 2019

事故可能是由於飛的過猛，拉動太多G力，右側水平尾翼受受不住強大的氣流而剝離，顯然尾翼的複合材料強度不足，不知是工藝上的問題，或是後勤的疏失。美國空軍在得知F-16V示範機受損後，從德國斯潘達勒姆空軍基地(Spangdahlem AFB)派出一支維修隊，去評估傷害情況。

F-16V是F-16批次第70/72(Block 70/72)的最新款，美國空軍賦予「蝰蛇」(Viper)之名，意思是一種科幻星際戰機。F-16V大幅提升航電能力，接近F-35的水準，在戰機世代達到4++，也就是除了沒有匿蹤與機內彈艙，其性能表現都是最佳的。

(中時電子報)