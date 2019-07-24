情侶交往時互相拍照再正常不過，但是在對方不知情的情況下拍照，還分享給他人，小心仍會吃上官司。

一名會計師提告指出，2017年與王姓前女友交往期間，兩人宿某商旅，王女在未徵得他同意的情況下，用手機拍下他的睡臉和上半身照片。據UDN報導，兩人分手後，王女將會計師的睡臉照傳給另名女子，還傳訊「他的鳥很小」、「喜歡摸我的奶」、「他喜歡用側面」、「社會敗類沒兩樣」等語，另名女子將照片搭配訊息文字散布於眾，要求王女賠償130萬元。

王女抗辯照片中男友的五官並不清晰，縱然侵害隱私權，影響也不大；至於文字訊息，是她和男友間的親身見聞，並非散布於眾。

法官審理認為，照片中的臉型輪廓、五官線條都足以辨識是會計師；且在旅館房內睡眠屬於私密活動，王女未經男友同意拍照再傳給他人，已經侵害隱私權，判王女應賠償1萬元給男友。

至於LINE所傳訊息，王女是一對一傳訊，沒有故意散布於眾或詆毀男友名譽，請求判賠不准。

(中時電子報)