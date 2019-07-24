“ 藝文薈澳”新聞發佈會暨合作協議簽署儀式今日（5月28日）在澳門新葡京宴會廳舉行，首屆“藝文薈澳”由澳門特別行政區政府社會文化司指導、文化局和旅遊局主辦，教育暨青年局、高等教育局、銀河娛樂集團、新濠博亞娛樂有限公司、美高梅、金沙中國有限公司、澳門博彩股份有限公司、永利澳門有限公司、南光（集團）有限公司，以及外國領事館協辦，將於6至10月期間呈獻連串國際藝術展覽、表演活動、國際青年節慶、高校視藝展示等，大型活動共計40項，於44個地點舉行，透過多元媒界與藝術平台，突破空間概念的限制，形成一個規模空前的大型藝文節慶，向世界呈獻一個嶄新的澳門文化旅遊品牌。

“藝文薈澳 ”將借助全球各地的藝文力量增加城市魅力，對外提升文化形象，打造文化旅遊品牌，豐富旅遊產品，為可持續發展打下更堅實的人文基礎；對內則豐富本地居民文化生活，提高整體人文素養，帶動周邊行業，促進文化產業發展，把澳門建設成為宜居、宜業、宜遊、宜樂的多元永續的文化名城。“藝文薈澳”特邀旅遊度假村和酒店企業共同參與主體核心活動“Art Macao國際藝術大展”，充分利用各自的人才和空間資源，透過薈萃全球藝文力量，鼓勵本地藝術創作，進一步提升澳門人文魅力。“藝文薈澳”（Art Macao）將在6月6日正式啟動，為支持這個大型國際綜合性文化藝術盛會的舉行，新聞發佈會上進行了 “藝文薈澳”合作協議簽署儀式。

儀式見證人包括社會文化司司長譚俊榮和六大旅遊度假村負責人(排名不分先後)：新濠博亞娛樂有限公司主席兼行政總裁何猷龍、澳門博彩股份有限公司常務董事兼行政總監梁安琪、永利澳門有限公司副主席兼執行董事陳志玲、銀河娛樂集團副主席呂耀東、美高梅中國控股有限公司首席執行官及執行董事簡博賢、金沙中國有限公司高級副總裁兼財務總裁孫敏其，並由文化局局長穆欣欣、旅遊局局長文綺華共同代表澳門特別行政區，與各旅遊度假村代表分別簽署了“藝文薈澳”合作協議。

該項合作協議的簽署，彰顯了多方通力合作舉辦國際文化藝術盛會的決心，是本澳文化事業發展的一個里程碑，意義重大。“藝文薈澳”的舉辦體現社會各界，從政府、企業、藝術家至市民大眾，均熱衷參與城市文化建設的美好意願。這份來自全社會的參與，為澳門的文化事業和文化產業的持續發展注入了強大動力。

政府企業聯手打造嶄新文化旅遊品牌 大型戶外藝術裝置融入城市空間

“藝文薈澳 ”主體核心活動“Art Macao國際藝術大展 ”除了高雅的澳門藝術博物館主場展，還有華麗的旅遊度假村和酒店藝術展、葡萄牙、日本、意大利、比利時和匈牙利等多國駐港澳領事館的多元展覽、“第二屆中國與葡語國家藝術年展”等，匯聚古今中外藝術精品，眾多星光耀目的傳世佳作，賞心悅目，啟迪無限。

多件戶外藝術裝置將於6月起陸續在本澳登場，融入城市空間，勢必讓各個地標變身打卡熱點，讓市民旅客在澳門街頭轉身之際，遇上藝術的驚喜。其中由本地建築師、設計師及藝術家蘇若翰和孟麗泰設計之臨時竹結構“聖殿”現正在大炮台花園搭建，此藝術裝置高7米，為來訪者提供靜心歇息的藝術空間；同樣來自本地，由藝術家黃家龍以玻璃纖維製作的22尊“踱步者”，將在龍環葡韻展出，雕像形象取材於葡萄牙詩人及作家佩索亞，展覽期望讓更多人認識其精神世界；法中當代藝術雙人組合東波西波的大型當代藝術作品“開心大頭”，將中國民間傳統常見的大頭娃娃轉化成生動的“微笑大頭”，在區華利前地休憩區歡迎來賓；而在澳門藝術博物館周邊，則有香港藝術家莫一新以超現實比例立體呈現，糅合中國水墨畫作和現代山水元素的不鏽鋼雕塑“念悠悠”。

多項表演藝術周邊活動陸續舉行 以文化走進社區提升城市格局

澳門樂團和澳門中樂團樂季重點音樂會、國際青年舞蹈節、國際青年音樂節、國際青年戲劇節、“我與特區共成長：澳門特區成立二十周年系列活動——澳門高等院校視覺藝術展示”、楊麗萍舞蹈劇場《十面埋伏》、濠江月明夜——舞劇《唐卡》、澳門漁人碼頭“Love Road”以及“2019年響朵街頭藝術節”等亦為“藝文薈澳”系列活動，本澳高等院校將在6至10月期間舉行文藝晚會、師生聯展、攝影展、畫展、學生畢業展、影像展等，將分階段推出，並舉行主題講堂與藝術導覽團等周邊活動，走進社區，讓各階層人士均能參與其中，與市民及旅客共度豐盛美好的藝術長夏，以藝術滋養人文心靈，以文化提升城市格局。出席“藝文薈澳”新聞發佈會暨合作協議簽署儀式的嘉賓還包括社會文化司辦公室主任葉炳權、高等教育局局長蘇朝暉、教育暨青年局代局長梁慧琪，南光（集團）有限公司助理總經理宋曉冬，“!Outloud響朵街頭藝術節”代表、澳門深圳經濟文化促進會會長關恩賜，“Art Macao國際藝術大展”戶外裝置創作藝術家蘇若翰、孟麗泰及黃家龍等。

首屆“藝文薈澳”大部分活動免費入場，演出票務及更多資訊敬請留意網頁www.artmacao.mo、Instagram （IG）專頁“artmacao”、臉書專頁“IC藝文棧”及微信專頁“澳門文化局”。

(中時電子報)