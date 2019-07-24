流亡到美國避難並獲得美官員支持、不時聲稱揭發北京政府最高層腐敗內幕的中國大陸富豪郭文貴，遭美國一家調查公司呈給法院的文件中指控，實際上他為中國大陸的間諜；不過，郭文貴律師對此說法表示完全缺乏可信性。

據《華爾街日報》22日報導，總部設在維吉尼亞州的「美國戰略眼光公司」（Strategic Vision US LCC）2018年曾與郭文貴簽署合約，希望這家調查公司調查一份名單上的個人財務歷史、使用社交媒體的情況以及他們旅行的細節。郭文貴指稱這些人和中共高官聯繫緊密。

不過根據法院文件顯示，美國戰略眼光公司在招募前情報人員或執法人員調查委託案時，發現郭文貴所要調查的名單上，竟然出現已被美政府指定為「紀錄受保護」的人，其某些資訊不對外披露。法院文件顯示，這些人可能是在國家安全調查或其他敏感事務方面協助美國政府的大陸公民。

報導指出，美國戰略眼光公司在法庭文件中說，認為郭文貴是假借調查名單上人員與中共高層的關係，實際上是要介入這些涉及敏感事務的大陸公民的資訊。該公司還說，郭文貴從來沒有表現出他會用該公司提供的資訊反對共黨的意願，「因為他根本不是他自稱的異議人士，其實他是一個專門追查異議人士的人，一個宣傳者，一個為中華人民共和國和中國共產黨服務的特工。」

郭文貴的律師對此表示，郭文貴是北京政府在全世界最想要抓捕的人，而該指控「絕對是虛假的，沒有任何可信度」，並指責美國戰略眼光公司是在濫用訴訟特權，誹謗郭文貴。

(中時電子報)