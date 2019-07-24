許多中老年人有服用阿斯匹靈預防心血管疾病的習慣，去年3篇醫學研究徹底顛覆了這樣的用藥習慣，他們發現每天低劑量服用可能增加部分人大出血風險，迫使美國心臟協會更改用藥指南。不過究竟有多少人必須改變這樣的用藥習慣？令人驚訝的是，光是在美國，就可能高達數百萬人。

阿斯匹靈被許多人視為預防心血管疾病的聖品，但是近年新研究顛覆想法，對部分患者而言不僅效用不大，還可能增加內出血風險，22日美國最新研究還發現，光是在美國，至少就有數百萬人必須改變用藥習慣。

綜合美聯社、美國有線電視新聞網（CNN）報導，2018年3月發表在「新英格蘭醫學期刊」（New England Journal of Medicine）的3篇研究提出突破性成果，他們發現心臟病發機率較低的老年人服用阿斯匹靈預防心血管疾病的效果不大，另一方面他們消化道出血的機率反而大增，迫使美國心臟學會（American Heart Association）、美國心臟病學會（American College of Cardiology）在今年3月發布新的用藥指南，其中僅建議部分40歲至70歲沒有內出血風險的心臟病高危險群服用阿斯匹靈作為預防，沒有心臟病的70歲以上老年人、以及有內出血風險的成年人不建議服用。

醫學界關心究竟有多少人需要改變用藥習慣，22日發布在「內科醫學年鑑」（Annals of Internal Medicine）的研究指出驚人數據，光是在美國，就有數百萬人必須改變用藥習慣。

哈佛大學及貝斯以色列女執事醫療中心（Beth Israel Deaconess Medical Center）組成的團隊追蹤2017年的調查數據，他們發現40歲以上、沒有心血管疾病的成年人當中，竟有高達2,900萬人服用阿斯匹靈來預防心臟病或中風，其中約660萬人是在沒有醫囑的情況下自行服用，另外每天仍服用阿斯匹靈的70歲以上健康老年人竟高達1,000萬人。

研究人員之一的歐布萊恩醫生（Dr. Colin O'Brien）建議患者在服藥或停藥前先諮詢醫生意見。

(中時電子報)