NBA分析師考赫德在上節目的時候談到詹姆斯與杜蘭特兩人的性格差異，並且表示如果當年是詹姆斯去勇士的話，詹姆斯永遠不會離開舊金山。

杜蘭特是在2016年夏天離開雷霆而加盟勇士，3年來幫助勇士奪得2座總冠軍，個人連續2年獲得總決賽MVP，今年季後賽帶傷上陣，不但勇士沒能完成3連霸，就連他的阿基里斯腱也斷掉了，必須休養約1年的時間。

或許是心生不滿，因此杜蘭特在7月1日自由市場開放第一天就宣布與厄文聯手改披籃網戰袍，攪動了自由市場的一池春水。

考赫德指出，如果2016年的杜蘭特換成詹姆斯的話，現在就不是這種情況了，因為詹姆斯不論是球場上或是球場下的影響力遠超過杜蘭特，而且詹姆斯過去離開騎士與熱火的時候都是球隊走下坡，而勇士雖然三連霸失利，但依舊還擁有奪冠實力，所以詹姆斯如果換成杜蘭特的話，他是不會在今年夏天離開舊金山的。

(中時電子報)