台灣人愛出國，而日本持續榮登國人最愛的旅遊國家，但近幾年「越南」竟成為旅遊黑馬。根據越南旅遊總局的統計顯示，光是去年(2018)台灣旅客造訪越南的人數逾71.4萬，一年就成長了15.9%。原來，越南的魅力來自於擁有20個世界遺產及非物質文化遺產，以及充滿文藝氣息、好玩又好拍的景點，吸引許多網美結伴同往。越捷航空不定期提供各式各樣優惠機票，想要跟上腳步一睹越南魅力嗎？跟著新世代航空-越捷一起三天兩夜輕旅行遊胡志明，這樣玩就對了！

打開時下年輕人最愛用的社交平台Instagram，輸入標籤「#vietnam」會發現有許多美到不行的照片，透過照片可以看到充滿越南風情的歷史人文及美食等等的美照。其實，越南自改革開放以來持續申請世界遺產，截至2017年底為止已經登錄了8個世界遺產、12個非物質文化遺產，像是下龍灣、順化皇城遺跡、會安古城、雄王祭祀信仰等都包含在內，如此充滿魅力又神秘的越南，難怪成為近年興起的旅遊國家。

網美文青半日行程 粉紅教堂拍照打卡、書街文青慢慢遊

充滿文青風的書店街，除了書店外還有許多咖啡廳及文創商店，十分適合度過下午的悠閒時光。

這次飛往越南，會搭乘2018年獲得越南年度前50大最佳企業的「越捷航空」，直飛約3小時25分鐘抵達胡志明市。以胡志明來說，目前最知名的景點非粉紅教堂莫屬，是許多網美必去拍照、打卡的景點之一，這裡是胡志明市第二大的天主教堂，整體建築以粉色為主，乍看之下就像是童話故事裡的城堡，建築設計與色彩的結合讓這裡充滿了粉紅泡泡，讓不少少女忍不住殺底片拍美照。

充滿文青風的書店街就位於粉紅教堂一旁，身在喧囂的街頭中，這裡宛如綠洲秘境般存在，街道兩旁被茂密枝頭擁簇著，吸引著許多前來避暑的人們。周邊有許多書店、咖啡廳及文創商店，許多想要度過悠閒時光的人會選擇來這裡待上一下午。

濱城市場滲透庶民日常 阮惠街廣場、金融塔目睹最美夜景

入夜後的胡志明可以去哪溜噠呢？想要了解當地文化，最直接也最快速的方式就是逛「夜市」。濱城市場一整天都有開放，白天就是佔地廣闊的室內市集，絕對是躲太陽避暑的好地點，而入夜後就會成為台灣人最熟悉的夜市。

阮惠街行人廣場可說是胡志明最繁華的街道，起頭可看見胡志明市人民委員會大廳，走道盡頭則可看到金融塔與渡輪碼頭。這裡佔地廣大，與胡志明擁擠的街道相去甚遠，沿途還可看見許多現代又摩登的商業大樓與老式建築並存，讓人走在這裡想細細品嘗古今交織的魅力。

晚上可前往金融塔，享受胡志明市的浪漫夜景。

「金融塔」號稱是胡志明市最高的金融塔，可以360度眺望胡志明市的夜景，是最新的觀光景點之一，而建築本身就非常有設計感，佇立在其他建築中顯得特別壯觀。來到這別忘了一覽燈火通明的胡志明，感受浪漫又現代的越南風情。

好不浪漫！中央郵政局、白沙咖啡廳 享受浪漫新景點

有著法式浪漫的中央郵政局，也是胡志明絕對不能錯過的必訪景點之一。

「中央郵政局」建立於1891年法國統治時期，是由艾菲爾鐵塔的設計師居斯塔夫‧艾菲爾所設計，建築本體使用粉橘色為建築主色，運用了許多玻璃窗做裝飾，設計及裝飾都非常精細，讓你宛如身處在浪漫法國，這邊還有販賣明信片、雜貨、土產等，下次來到這別忘了寄明信片唷！

來到「中原咖啡廳」絕對會被它收服！這家可說是在地的越南版星巴克，但它的獨特之處是入內要脫鞋，仔細一看地上是一片細軟的白沙，赤腳踩在上面超級舒服，冰冰涼涼的好消暑，在這樣的獨特空間裡踩著沙喝咖啡，絕對是超特別的體驗！

快筆記！超道地越南河粉、法國麵包絕對必吃

老饕最愛的道地越南河粉。

如何品嚐道地越南美食?跟著越捷來一趟胡志明體驗舌尖之旅，而提到越南美食就想到「河粉」，平均一碗大約新台幣90元，湯頭鮮美、肉質軟嫩，讓人吃了意猶未盡，加上越捷航空提供每天來回班機往返台越之間，輕輕鬆鬆就可以前往胡志明市品嘗最道地的越南河粉！

越南法式麵包，依據店家擁有些微不同配方，適合喜愛嘗鮮的旅客。

對越南有研究的人一定知道「Banh mi Huynh Hoa」，傳說中最好吃的越南法國麵包，也被稱為鵝肝醬法國麵包。每間販賣法國麵包的做法及配料都不同，但就這家擁有超高人氣，是許多國人去到越南必吃的美食！

去越南就搭越捷 「SkyBoss」讓廉航也有商務艙待遇！

越捷航空SkyBoss提供一系列尊榮服務，包括優先登機及專車接送，打破廉航刻板印象。

出國轉機既費時又耗體力，因此有直達的班機絕對造福許多旅人。以越捷航空來說，目前同時經營台灣、越南往返共7條航線，台北、台中、台南、高雄等4大城市都有飛往胡志明市的航班；而台北、台中及高雄也有眾多班機飛往越南首都河內。

最值得一提的是越捷航空「SkyBoss」服務，沒想到廉航也能有商務艙的尊榮禮遇，打破一般人對廉航的印象。「SkyBoss」服務在你上機前就擁有專屬櫃檯，行李也可以優先處理並享有30kg的免費託運、快速通道，最棒的是專屬機場貴賓室，有舒適的座椅及餐點可以享用。機上可享有寬敞的舒適座位，也能夠隨意挑選自己滿意的餐點及飲料，也能優先登機與下機，下機後，更有九人座專車接待前往入境通關處，所有的一切根本就是最尊榮的服務饗宴。

越捷航空邀請乘客「展現您的夏日風情」，即日起至7/31止，每天下午1~3點於官網釋出超級優惠機票。

致力於提供旅客最佳服務及美好的飛行體驗，越捷航空舉辦夏日嘉年華活動－展現您的夏日風情，即日起至2019/7/31止，每天下午1~3點於越捷官網釋出超級優惠機票，趕緊把握機會，現在就跟越捷一起出發吧！

(中時電子報)