國安人員藉由總統出訪走私免稅菸品，風波越燒越烈。外界追查發現，華航管理階層竟有多位民進黨相關人士盤踞，有如韓影《寄生上流》劇情。其實，日前贏得國民黨2020總統初選的高雄市長韓國瑜早就明瞭此情況，他特別痛批蔡政府執政三年用了一堆虎豹獅象，放在不同職務，不停掠奪，吃相極其難看。捲入免稅菸走私案的華航，在管理高層充斥民進黨相關人士所言不假立即印證韓國瑜。

據台北市議員徐弘庭爆料，華航管理高層中，主導專機任務的資深副總羅雅美曾任邱義仁機要、負責免稅品的空品部副總邱彰信是立委邱議瑩的弟弟、提供存放免稅菸倉庫的華膳空廚董事長是綠營大老葉菊蘭。徐弘庭表示，主要管理階層是如此名單，不知道副主管職以及基層幹部跟員工，是不是也有如電影寄生上流一樣，從英文家教到美術老師到司機到管家，通通包辦了！

民進黨勢力依附在華航的管理階層，真如韓國瑜所說，台灣在蔡政府三年多執政下過太苦了，不光是這一代，下一代年輕朋友前途茫然。他痛批蔡政府用了一大堆虎豹獅象，放在不同職務，不停掠奪，執政三年吃相極其難看。華航捲入國安人員走私免稅菸品案正好證實民進黨吃相極其難看。

(中時電子報)