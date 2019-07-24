女網友貼出照片，不少人看到也笑翻，直說「真的很像大便」 (圖／翻攝自爆廢公社)

這個真的尷尬了。一名女網友表示，自己某天早上去菜市場買菜，結果逛到一半時，突然間一名女士突然急忙朝她跑過來，拍她的肩膀說「小姐小姐，妳是不是拉肚子？妳的大便掉了！」，她回頭一看哭笑不得，原來是貼在身上的「三伏貼」掉下來。

女網友在臉書「爆廢公社」PO文，直呼真是有夠尷尬。她說當天天氣實在太熱，身體狂出汗，貼在背上的三伏貼因此掉下來，才造成路人誤會，搞得現在只敢在晚上家中活動時貼，免得又被人看笑話，還順帶詢問網友到底三伏貼到底要怎麼貼。

女網友還附上照片，結果吸引了1.3萬網友點讚大笑，直說「還真的有夠像」、「我也會以為是大便」、「這羞恥到想找洞鑽了XD」、「對方也要超有勇氣才會說大便掉了...」、「媽呀，我笑到喘不過氣」、「這畫面好有聲音」。

三伏貼乃中醫療法之一，目的是達到「冬病夏治」，可有效治療氣喘、過敏性鼻炎，也因此許多民眾都會使用。

(中時電子報)