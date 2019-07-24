私菸案為何提早收網？ 網友紛紛猜測 00:212019/07/24 中時電子報 丁世傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 國安局官員涉嫌利用總統出訪，訂購大量香菸私運闖關遭爆料曝光，創下桃園機場夾帶走私香菸最大數量紀錄。聯合查緝小組於國賓通道攔截相關車輛5部，當場攔車扣押9800條香菸，清點後全部送到海關私貨倉庫存放。（讀者提供）（吸菸有害健康） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 揭發國安局人員涉嫌藉總統出訪勤務走私大批菸品的時代力量立委黃國昌昨（23）日說，這案子本來沒有要那麼快收網，還要看貨被載到哪裡去，但最後在查哨口就抓人，提前收網，他也只能尊重調查局的偵辦。 黃國昌晚間接受華視新聞專訪時表示，這案子本來沒有要那麼快收網，還要看貨被載到哪裡去，這件事很重要，但不知道為什麼改變計畫，在查哨口就抓人，後來提前收網，他也只能尊重調查局的偵辦。 不過為何調查局提前收網？在PTT政黑板上引發討論！ (中時電子報) #私菸案 也許您會感興趣 推薦閱讀 隨扈夾私菸案 北檢天下第一組偵辦 22:482019/07/22 社會 私菸案蔡震怒 費鴻泰：不是生氣就能掩蓋無能 12:032019/07/23 政治 私菸案爆發前已埋雷 VVIP便條露餡 13:072019/07/23 政治 華航捲入私菸案 交長：絕不護短 14:092019/07/23 生活 看不下去!前高層爆：私菸案是華膳洩的底 15:182019/07/23 生活 私菸案 尚潔梅告發華航謝世謙等涉貪 16:402019/07/23 社會 出訪爆私菸案 董智森：蔡英文一定很懊惱 18:062019/07/23 政治 國安局走私菸品 他說對蔡、柯有影響 18:282019/07/23 政治 私菸案亡羊補牢 關務署建立異常查核機制 20:022019/07/23 財經 國安人員私菸案 羅智強一句話酸爆 00:012019/07/24 政治 政治熱門新聞 吳宗憲自己沒抽 團購菸名單曝光 - 政治 華視2020民調出爐 小英超玄數字讓宅神笑翻 - 政治 馬英九任內四千條！黃暐瀚驚呆了 - 政治 私菸案為何提早收網？ 網友紛紛猜測 - 政治 民進黨「寄生華航」吃相難看 韓國瑜不幸言中 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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