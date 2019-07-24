揭發國安局人員涉嫌藉總統出訪勤務走私大批菸品的時代力量立委黃國昌昨（23）日說，這案子本來沒有要那麼快收網，還要看貨被載到哪裡去，但最後在查哨口就抓人，提前收網，他也只能尊重調查局的偵辦。

黃國昌晚間接受華視新聞專訪時表示，這案子本來沒有要那麼快收網，還要看貨被載到哪裡去，這件事很重要，但不知道為什麼改變計畫，在查哨口就抓人，後來提前收網，他也只能尊重調查局的偵辦。

不過為何調查局提前收網？在PTT政黑板上引發討論！

(中時電子報)