微風南山主廚之夜每日7.5萬人到訪。（微風提供）

微風南山主廚之夜每日7.5萬人到訪。（微風提供）

微風南山主廚之夜-仲夏饗食祭打破微風廣場、微風信義1日限時封館辦趴的傳統，首度採用「不封館、3天活動、匯集9位名廚星級料理」的方式，19日至21日3天平均每日有7.5萬人次到館，超越1月開幕以來假日單日最高6萬人紀錄，帶動整館業績成長突破3成。

19日活動開跑當天下午人潮湧現，周六、日2天人潮激增，加上館內提供迎賓酒，atré也將日本夏季慶典搬到百貨，有撈魚、日式刨冰、七夕裝飾拍照熱點、體驗和風浴衣表演等活動，營造全館歡樂氛圍。

微風超市南山店在這次主廚之夜表現搶眼，19日開跑的日本岡山縣物產展持續到31日，由岡山縣知事伊原木隆太領軍宣傳，頒發日本岡山果物取扱店證書給微風超市，首度帶來日本岡山清水白桃等頂級物產，其中進口水果類銷售最亮眼，光是日本岡山水蜜桃就賣出50盒。另，超過35攤實演體驗與顧客互動，3天來共吸引超過7000人次，帶動超市業績至少3成成長。

(中時 )