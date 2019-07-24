由庾澄慶（哈林）與陳鎮川攜手打造的全新奇幻音樂喜劇《西哈遊記－魔二代再起》，在9月5號至8號，即將於高雄衛武營歌劇院一連演出六場，哈林、製作總監陳鎮川22日南下高雄進行了一日之旅，劇中主要討論的「兩代」議題，哈林也回應認為自己是一個「很幸運的人」，「我父親的觀念比較傳統，但他又有受過西方教育，所以在我小的時候，雖然他對我很嚴格，但他也會有條件地開放。而這一點正是我希望能延續的，希望我也能成為像我父親一樣的爸爸。」，

他分享近來自己每天晚上會在哄小孩睡覺之後，拿棍子來練習劇中孫悟空必備的耍棍動作，雖然敲到自己全身都是傷，但這種來自表演的壓力，「是我的動力來源，更是我的推進器，所以我是很享受這種狀態」，而呼籲現場已做父母親的觀眾，「不要把小孩的未來，當成自己的成績單」，要讓小朋友「自然的對藝術感興趣，自然的去學習藝術。」

而2016年創立了耳東劇團並任藝術總監，正式跨足表演藝術圈子的陳鎮川首度談到這次的合作契機，「我記得哈林第一次跟我說要做音樂劇，那時候我們才剛一起做完金曲獎，我也就是聽聽，因為我那時候覺得他可能也做不出來！」。哈林也回憶起初次與陳鎮川合作，是在1999年他的第一場售票演唱會——20哈林．哈世紀，陳鎮川表示：「那是『經典之作』！」所以再一次的合作，讓哈林直說認為以他自己對於作品的要求，還有陳鎮川參與其中做出來的作品，「一定只會好不會差。」

(中時 )