北市酒店24日凌晨發生酒客衝突，1名男子送醫急救，警方到場處理。（胡欣男攝）

台北市中山區民生東路某酒店，24日凌晨發生酒客衝突濺血。30歲王姓男子與多名友人在酒店同包廂喝酒，席間王與吳姓友人為了日前一筆欠款起口角，吳盛怒藉著酒意，竟朝王摔擲酒杯，將其砸得頭破血流。警方獲報到場帶回關係人，救護人員則將王包紮送醫急救，並無大礙，全案由中山警分局偵辦中。

據了解，王、吳與陳姓男子彼此相識，24日凌晨相約民生東路某酒店飲酒，30歲吳姓男子疑似積欠王一筆欠款未還，2人酒酣耳熱談起這筆錢，王譏諷對方不還錢，吳被激怒，雙方爆發口角，吳朝王丟擲酒杯，砸中其頭部，當場血濺包廂。

店家立即打119報案，救護人員至酒店對王包紮急救，送馬偕醫院醫治，並無大礙。對方欠錢還將他頭砸破，王情緒激動一度哽咽，女業幹在旁安撫他：「沒事，我會陪你，不要哭。」

中山警分局獲報至酒店帶回涉嫌施暴的吳姓男子，與同包廂另名24歲陳姓男子。陳怒氣沖沖向警方抱怨：「他（吳姓男子）欠錢還這麼囂張喔！」由於傷者尚未提告，警方將依社會秩序維護法裁處，並深入釐清雙方糾紛原因。

(中時 )