潮州轉運站偌大的百坪候車空間除了座椅外別無他物，不少乘客覺得「空虛」，潮州鎮公所見此有意與屏東客運合作打造成文化藝廊。（謝佳潾攝）

潮州轉運站偌大的百坪候車空間除了座椅外別無他物，不少乘客覺得「空虛」，潮州鎮公所見此有意與屏東客運合作打造成文化藝廊。（謝佳潾攝）

潮州轉運站啟用至今2個月，偌大的百坪候車空間除了座椅外別無他物，不少乘客覺得「空虛」，潮州鎮公所見此有意與屏東客運合作、計畫將部分5、60坪打造成文化藝廊，除以靜態展供遊客觀賞殺時間外，也將建置互動式看板讓潮州景點更活潑呈現。

潮州鎮公所主祕王建元指出，潮州雖有戲曲館、日式歷史建築文化園區等藝文區，但少了一個展示藝廊，建築文化區是日式老建築，難免會有漏水問題，在策畫書畫展時多有不便，若有個專屬文化藝廊將相當便利，而轉運站的空曠空間就是個好所在。

王建元說，潮州轉運站是屏縣府委託屏東客運經營管理，而公所與屏東客運經討論後有了初步共識，百坪的候車空間有5、60坪可做文化藝廊空間使用，但因需施作一些吊掛、防護設施，如玻璃櫥窗等，加上經費籌備，文化藝廊正計畫打造中，首展預計9月登場。

由公所計畫打造的文化藝廊，除有靜態展示區外，還預設互動式看板，王建元說，若將交通資訊及潮州景點以數位化呈現，不僅能吸引年輕族群目光，也是活化站體設備，堪稱一舉兩得。

「很期待啊！」林姓遊客說，在轉運站最怕的就是等車無聊，且這麼大的空間若沒人潮，看起來還真有點淒涼，如果屆時有展覽可看不僅可殺時間，也讓整體空間感優質很多，而若沒改善，就是浪費了好空間。

(中時 )