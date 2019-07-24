@中國時報

國安特勤利用蔡英文總統出訪走私免稅菸，熟悉國安特勤人士指出，負責總統官邸維安的永和警衛室，應是認為蔡英文若不能連任，永和侍衛室就將解散，而這次蔡總統出訪，也是任內最後一次，因而把握最後一次團購機會玩把大的，玩過了頭，加上華航放水，才會觸法，把事情鬧得滿城風雨。

「卡神」楊蕙如遭爆去年大選期間，向韓國瑜陣營開出每月500萬元代價，以主導PTT網軍戰，未料碰了軟釘子，而改投綠營黑韓，靠千個假帳號帶風向、散布黑韓訊息，迄今仍不避諱在臉書貼出「代表作」。對此，記者23日致電楊，但她未聽完提問即掛斷電話。

台北市長柯文哲近日言行被外界解讀為參選起手式，但根據數份民調都顯示，如果柯真的參選，對蔡英文總統選情衝擊最大，讓不少綠營基層憂心，一旦柯參選，就會讓國民黨韓國瑜順利當選。對此，柯文哲23日表示，他理解這就是綠營基本心態，但選舉應該是正面的，不應該說討厭民進黨或者害怕韓國瑜（而去投票），他不希望2020成為恐懼跟仇恨的比賽；此話一出，無疑再度為自己宣布參選埋下伏筆。

台灣基進昨天召開記者會指出，國軍的團體意外險近10年來全數由旺旺集團旗下的「旺旺友聯產險」承保，個資全掌握在旺中手上，此情形將讓國安面臨紅色風險，要求國防部出面說明及撤換投保公司。對此，國防部表示，旺旺友聯產險符合決標廠商資格，也無國軍官兵個資外洩情事。

@旺報

美國在6月底習川會結束後，立即重啟對台軍售，除了軍售M1A2坦克外，F-16V軍售也有可能於8至9月間通過。對此，華南師大教授、國台辦海研中心特約研究員傅玉能受訪時表示，美國不顧中國核心利益，大打台灣牌進行施壓，可能會逼迫大陸對台政策極端化、實施戰爭邊緣作為，不等美國踩踏大陸對台底線，大陸就會採取進一步壓縮台灣生存空間、讓台獨越加猖狂，逼迫美國攤牌。

中俄於6月5日簽署並發表《新時代全面戰略協作夥伴關係》的聯合聲明後，雙方軍事合作日趨密切，並逐漸從「聯合軍演」走向「聯合軍事行動」，如俄轟炸機6月底緊隨遼寧艦進行首次繞台行動，現又於7月23日同天與大陸轟炸機闖入南韓防空識別區；加上近年來，中俄頻頻在黑海、地中海、波羅的海、南海、東海、台海進行聯合軍演及展示，雙方欲在安全領域上對抗美日韓台同盟及北約的態勢越發明顯。

大陸中央去年開始針對政府部門及大型國企對各地方積欠債務進行全面清查，根據大陸工信部公布的資料，從去年11月至今年6月底，各級政府部門及大陸國有企業共清理拖欠民營企業、中小企業帳款超3800億元（人民幣，下同），其中中央企業完成進度較快，達88%，另有三分之一的省分清欠進度達到一半，甚至更高。

《大陸主要城市交通分析報告》出爐，十大交通最堵城市排行，分別是重慶、哈爾濱、北京、長春、呼和浩特、大連、濟南、瀋陽、蘭州、西寧。其中重慶以高峰形成延時指數1.964拿下「堵城」冠軍，在尖峰時速只有24.95公里。排名前10城市中有9個位於北方。

@工商時報

台積電股價還原權息創歷史新高後，表彰台股歷年來現金股利報酬所編製的「發行量加權股價報酬指數」本周正式突破2萬點大關，寫下台股新頁；另整體上市櫃公司今年將發放高達1.43～1.44兆現金股息，也同創新高。法人指出，台股企業報酬率勇冠亞洲股市，長期投資人成為最大贏家。

研調機構Gartner預測，2019年全球半導體產值預估將達4,290億美元、年減9.6％，這是去年第四季以來第三度下修預估值。Gartner資深首席分析師李輔邦指出，由於美中貿易戰、記憶體晶片跌價等因素，將使全球半導體營收寫下10年以來最大衰退幅度。

財政部賦稅署23日指出，蘋果系統所屬的ios用戶，如果在線上購買付費App或其加值服務皆可獲得發票。另Expedia、Uber則已在尋找台灣加值服務中心合作，三家跨境電商均可望趕在11月完成發票系統建置。

美國科技巨頭進白宮爭取放寬華為交易一事收到成效，美國總統川普22日向美國7大科技企業CEO承諾，美國商務部會及時授權他們向華為供貨交易。

(中時電子報)