謝姓男子當街抽K菸還與友人嗆警，被優勢警力團團包圍，帶回警局偵辦。（胡欣男攝）

25歲謝姓男子24日凌晨3時許，與友人酒醉後在台北市林森北路遊蕩，謝疑似酒醉情緒高漲，竟在林森錢櫃旁騎樓，無視往來人車，當街抽起摻有K他命的香菸。

巡邏經過的北市警中山分局員警上前盤查，謝心虛丟棄香菸，試圖逃逸，員警攔下他，質問是否拉K；謝惱羞成怒，與另外3名酒醉友人一起對警方嗆聲，最後都被趕來支援的優勢警力制伏，統統帶回派出所。

謝向警方坦承抽K菸，警方查扣殘餘K菸驗出毒品反應，採尿送驗並依毒品罪偵辦中。

(中時 )