醉男當街抽K菸 遭逮還嗆警 08:072019/07/24 中時 胡欣男 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 謝姓男子當街抽K菸還與友人嗆警，被優勢警力團團包圍，帶回警局偵辦。（胡欣男攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 謝姓男子當街抽K菸還與友人嗆警，被優勢警力團團包圍，帶回警局偵辦。（胡欣男攝） 25歲謝姓男子24日凌晨3時許，與友人酒醉後在台北市林森北路遊蕩，謝疑似酒醉情緒高漲，竟在林森錢櫃旁騎樓，無視往來人車，當街抽起摻有K他命的香菸。 巡邏經過的北市警中山分局員警上前盤查，謝心虛丟棄香菸，試圖逃逸，員警攔下他，質問是否拉K；謝惱羞成怒，與另外3名酒醉友人一起對警方嗆聲，最後都被趕來支援的優勢警力制伏，統統帶回派出所。 謝向警方坦承抽K菸，警方查扣殘餘K菸驗出毒品反應，採尿送驗並依毒品罪偵辦中。 (中時 ) #香菸 也許您會感興趣 推薦閱讀 台南市啟動15處無菸轉運站 17:022019/07/20 生活 小英拚外交 黃國昌驚爆隨行國安人員走私645萬元香菸 14:372019/07/22 政治 國安局官員疑涉走私菸品 關務署：查核有難度 15:172019/07/22 政治 利用通關禮遇 蔡總統隨行國安人員走私香菸 18:272019/07/22 政治 總統出訪拼外交 國安局官員私運香菸拚經濟？ 18:202019/07/22 政治 國家級團購不是第一次 6年前海軍就這樣做 20:022019/07/22 社會 總統護衛官走私菸案 多600條菸這樣來 23:392019/07/22 社會 吳宗憲自己沒抽 團購菸名單曝光 13:272019/07/23 政治 買菸的不會抽菸？網笑：神邏輯 14:142019/07/23 政治 走私菸背後金流？他爆：名單驚人 16:512019/07/23 生活 社會熱門新聞 網預告北捷板南線隨機殺人 北市警全面戒備 - 社會 軍公教年改釋憲 823結果出爐 - 社會 柔道教練傳A片 摩鐵驗收女學生「學習」成果 - 社會 少女摩鐵裸屍被丟包 傳播妹爆：她很敢玩 - 社會 私菸案2隨扈收押禁見 吳宗憲交出團購近50人名單 - 社會 - 中時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。