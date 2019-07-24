台北市長柯文哲近日言行被外界解讀為參選起手式，許多民調也顯示，若柯真的參選，對蔡英文總統選情衝擊最大。擁有民進黨齡21年的挺柯大將、台北市家長會長團體聯盟總會長謝俊州日前發表「跟隨阿北的腳步」一文，並認為對於綠白關係，民進黨把自己政治路走窄了。他也痛批民進黨至今還在抹黑、抹紅柯，讓他看不起那些只會同黨同志。

謝俊州日前在臉書表示，民進黨把自己政治路走窄了，他說在私領域，民進黨中央、縣市議員、縣市首長，甚至是總統府內都有不少人與柯文哲友好互動。然而，去年選舉，民進黨派出的姚文智得票率只有17．28％，他相信民進黨公職的票都是投給姚的，但他聽過很多黨公職的家人，每個都擋不住家人要投給柯，這就能說明民眾對民進黨已經不諒解了。他說民進黨如果有檢討去年的敗選原因，就不會繼續用抹黑、抹紅的方式打柯。

對於柯文哲近日頻向藍綠開炮，據中評社報導，謝俊州認為，柯前2個月不講話是因為兩黨都在黨內初選，現在只是回歸本性而已。至於對民進黨火力是否較猛？謝俊州提及，柯曾講過，誰執政誰就要負最大的政治責任、接受監督與批評，若蔡執政不能接受任何人的批評指教，只會否認，而不去看別人批評的事情是否正確，這樣台灣永遠不會進步。

民進黨去年敗選，檢討足夠嗎？謝俊州則直言，若民進黨有檢討，做出讓人民有感的改革，蔡英文的民調還會像現在這樣嗎？姑且不論蔡民調第幾名，但擺脫不了對手是事實。他也認為，民進黨至今還在抹黑、抹紅柯，也因為這樣，讓他這個身為21年的黨員，看不起那些只會抹黑、抹紅的同黨同志。

(中時電子報)