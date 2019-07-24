玉女歌手蘇慧倫唱紅《鴨子》、《Lemon Tree》、《被動》等歌，在華語歌壇占有一席之地，5年前嫁給號稱「滑板教父」孫益民後，一家三口過著令外界稱羨的日子，不過近日傳出婚姻亮起紅燈，老公甚至和友人聚餐時，吐露心聲：「心好累，有點撐不下去了」。

根據《鏡週刊》報導，蘇慧倫在2014年嫁給交往2年多的孫益民，婚後2年產下1子的她，為了家庭幾乎淡出演藝圈，沒想到婚姻才到第五年，就傳出婚姻似乎亮起紅燈，據悉孫益民日前與好友相約聚餐後，向友人透露蘇慧倫個性固執，加上爭吵久了內心覺得疲累，甚至暗示「婚姻可能撐不下去」，語畢讓在場友人相當詫異。

此外蘇慧倫曾透露，與孫益民個性、價值觀相差甚遠，但相處後為彼此改變許多，不過孫益民仍是對友人抱怨，由於蘇慧倫一直以來都被捧在手心，導致兩人生活觀頗有差異，更對婚姻有無力感，對於蘇慧倫傳出婚姻亮紅燈，所屬公司「水晶共振」駁斥：「太誇張了，不予置評」。

(中時電子報)