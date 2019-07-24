PTT網友發文。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

總統蔡英文出訪拚外交，國安局官員卻涉嫌利用蔡出訪機會，訂購金額近700萬、9800條香菸私運闖關，創下桃園機場夾帶香菸最高數量紀錄，舉國震驚。立委黃國昌開記者會揭發此事，又在臉書痛批多數爛官還不是國民黨栽培出來的；綠營支持者也將事件導向「黨國餘孽」。網友吃驚，直言：「原來你們早知道只是不報而已，根本就是公開的秘密。」

網友在PTT論壇發《國安走私是公開的秘密嗎》一文，表示：「這次案件爆發後，報紙媒體電視網絡紛紛有人跑出來說，馬英九時代走私多少煙、蔡英文時代走私量越來越大。」

該網友大表震驚，直言：「肥宅我嚇了一跳，原來你們早知道只是不報而已！根本就是公開的秘密！」

其他網友也紛紛回應：「所以蔡英文是不知道，還是知道卻不處理？」「當初知情不報，現在放馬後砲，垃圾下三濫」、「在圈子裏面的可能都知道吧，換個主子，繼續背著發大財」、「一堆人都知道，就蔡英文不知道」、「這真的蠻多人知道的……」「華航內部就一堆老員工知道了 只是通常敢怒不敢言，爆料了自己工作沒了」。

★中時電子報關心您：吸煙有礙健康！

(中時電子報)