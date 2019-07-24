入夏之後，大陸小龍蝦、燒烤和啤酒成為消夏的必備美食，更令饕客興奮的是5、6月至今開始，因為供應量充足，小龍蝦價格普降，以「小龍蝦之鄉」湖北潛江為例，每市斤均價（500公克）22至23元（人民幣，下同），約新台幣101至105.8元，比2018年每斤30元下滑約30%。

產地小龍蝦價格下調，對下游消費有一定的傳導效應。武漢部分餐館中，每份2.5斤小龍蝦報價原本是198元，現在下調為168元，少了30元、15%。上海知名小龍蝦連鎖店雖然沒有直接降低餐食定價，但推出許多優惠活動，間接調降售價。

小龍蝦之所以大幅降價，主因是供應量大增。以江蘇盱眙為例，因為去年小龍蝦市場受到世界盃足球賽等因素影響，需求量大增，因此，近1年盱眙的蝦稻共生面積增加30萬畝，幾乎翻了一倍，產量隨之飆升。湖北省潛江市水產技術推廣中心分析，今年4、5月份降水較多，小龍蝦生長緩慢，導致成蝦在6月集中上市，導致短期內的供貨量過剩，進一步拉低小龍蝦價格。

(旺報 )