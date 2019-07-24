高雄市長韓國瑜以44.805%贏得國民黨黨內初選，成功披戰袍出線。鴻海集團創辦人郭台銘雖敗陣，卻從未將後續動向說死，也讓外界揣測紛紛。台北市長柯文哲呂在各家民調穩握約25%支持度，與總統蔡英文支持者又高度重疊，成綠營心頭大患。郭、柯二人參選聲浪不斷，前行政院發言人、傳播學者胡幼偉直言，對韓而言，「可能反而是好事！」

胡幼偉在臉書發文，指出最近很多人，對郭台銘與柯文哲的後續動向與局勢頗焦慮。胡卻表示：「不要緊張！」因為媒體拚命討論這二人，對韓國瑜反而是好事。因為名嘴或記者在分析此事時，為求深度，必會從「權謀」角度推測二人盤算，「強烈形塑了郭柯權謀的形象！好像，他們考慮要不要選總統，不為別的，就為算計怎樣能夠幹掉別人，讓自己當選似的！」

胡幼偉直言：「那老百姓呢？被放在什麼位置？是為了做總統，才去選總統；還是為了解決老百姓的痛苦，才去選總統？老韓為什麼民調一直在前面？我講過，因為他已經讓許多選民相信，他是為了幫百姓做事，才出來選總統的。他以在高雄死命打拼的實際行動，讓他這個解民所苦的訴求，產生了強大的說服力。這才是他能獲得多數人支持的主要原因。」

不僅如此，胡幼偉進一步分析：「反觀柯文哲，他只靠既罵藍又罵綠的一招，塑造自己的中間形象，吸引一些人支持；但在大多數人的腦海裡，完全沒有他為人民做死做活到快要累死的形象。跟老韓一對比，他有可能贏嗎？」至於郭台銘，「初選過後，老韓和許多韓粉一直對他溫情呼召，他愈拖，溫情呼召累積愈強，呼召到最後，如果他還是要脫黨參選到底，那你覺得大多數人會做何感想？」

(中時電子報)