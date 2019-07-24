國安局官員利用總統專機之便，走私9千多條免稅香菸，這批香菸更儲放在華航倉庫中，上頭還貼上了「VVIP」，引發各界譁然！對此，國民黨發言人洪孟楷給vvip新的解釋，就是「very very insatible person 非常非常貪得無厭的人物！」他也認為，到明年大選前，「9200+600=9800」的數學算式將成民進黨揮之不去夢魘。

國安局少校吳宗憲，利用總統蔡英文出訪友邦機會，挾帶走私645萬元、9800條香菸，上面還貼有「VVIP」便條，存放在華膳空廚的倉庫內。總統蔡英文獲知後大為鎮怒，表示要追查究責，除惡務盡。國安局長彭勝竹為此事負責請辭獲准，總統府張捷侍衛長則自請處分並將予以調職。

洪孟楷在臉書發文指出，隨總統出訪卻爆出國安局利用禮遇通關夾帶9800條免稅菸，而更內神通外鬼的在該批大貨上貼著vvip紙條，更是彰顯其利用特權、為非作歹的行為。如此大量的走私，代表民進黨執政下螺絲徹底鬆掉，而以往代表非常非常重要人物的vvip更有新解釋，就是「very very insatible person 非常非常貪得無厭的人物！」

洪認為，9800條香菸轉手暴利上看數百萬元，也並非第一次利用總統出訪而夾帶入關，去年也為其國安人員硬橋一個貨櫃，如今共犯結構盤根複雜，檢調絕對勿枉勿縱，要把這些貪得無厭的同夥全部揪出。

他直言，到明年一月十一大選前，「9200+600=9800」的數學算式也將成為民進黨揮之不去的夢魘。一個貪得無厭的人可能只會貪小便宜，但一群貪得無厭的人在一起則會貪國家的大便宜，民進黨政府內還有多少vvip隱藏其中？這樣insatiable的政府，就只能讓全民用選票來把它給下架了！

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(中時電子報)