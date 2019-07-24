國安局官員利用總統出訪，挾帶9800條私菸闖關被調查局小組攔下，事跡因此暴露。但9800條私菸數量龐大，如何神不知鬼不覺混進總統貨櫃中？過程曾經五度引起作業人員疑慮，卻都被一位「有力人士」幫助，讓五箱私菸貨櫃順利過關，直到最後一刻才被守在航站南路上的調查局及海關人贓俱獲。熟知機場運作的人員認為，私菸「五度五關」過程離奇的順利，更說明了內神通外鬼的有力人士實力強大。

聯合報報導，國安局少校侍衛官吳宗憲在出訪前，先從華航免稅系統平台下訂9200條香菸，連華航的免稅品倉庫存貨都不夠，急向國內通路調貨。這些菸都先放在桃園機場中的華膳空廚免稅品倉庫內，異常多的數量，第一次引起作業人員疑惑。

22日，當總統專機抵達桃機前，免稅品工作人員將9200條香菸裝進5個航空貨運專用貨櫃，而不是將免稅品送上飛機，第二次引起工作人員懷疑，但依舊順利過關。

22日中午，總統專機快降落時，有桃機機坪駕照的工作人員被下達指示，把5個貨櫃拖去「B9國賓門」機坪放著，但總統專機明明是入境，為何會有等待上機出境的貨櫃？第三次引起人員疑慮，但有力人士的下令，貨櫃仍留在停機坪。

總統下機後在國賓門發表談話，據卸載表資料，機上只有9箱貨櫃，卻突然多了5箱已經放在停機坪，櫃號也不再表單上，第四次讓作業人員覺得奇怪，但上面的指示，要一起處理。

之後，卸載的貨櫃拖到國賓室車道，地勤將貨櫃放上指定車輛，但9個貨櫃搬完後，地勤突然接到指示，說不用搬了，剩下的5個給國安局自己的人搬，這是第5次的讓工作人員覺得怪異。直到藏著5箱私菸貨櫃的車輛，要從航站南路上，開回總統官邸時，才被埋伏的查緝小組攔下，破獲這起私菸案。如果沒攔下，私菸早就被送到總統官邸分送出去了。

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(中時電子報)