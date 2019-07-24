高雄市長韓國瑜漂亮獲得黨內初選勝利，更被支持者視為「藍營救世主」，究竟找誰搭檔，也成各界矚目焦點。韓直言，副手必須具「財經專業」及「國際事務」背景，並要了解科技產業；更語帶玄機道：「呵呵呵，你自己去想，就跟魔鏡魔鏡一樣，你想是誰，鏡子就會出現誰。」

據《鏡週刊》專訪，韓國瑜表示《憲法》將副總統定為「備位元首」，他認為台灣未來就像一盤活棋，那副總統當然也必須是枚活棋。在兩岸特殊形式下，總統坐鎮台澎金馬、行政院長於第一線施政，副總統則要對外接觸，甚至主動走訪國際，代表中華民國向外延伸；若副總統能為國爭取更多經濟資源，那麼「這盤棋就活了」。

至於副總統人選到底是誰？韓國瑜透露，因為副手的狀態與條件，在他心目中已經成形，所以他也「心裡有數」，這個人對他而言幾乎已經「呼之欲出」。自己帶領中華民國的主軸是「台灣安全、人民有錢」，那副手也會從這個角度出發，團隊也將提出一系列政策白皮書，拚為人民拚經濟，為台灣注入活水、走出僵局。

前行政院長張善政、前新北市市長朱立倫，皆為學者出身更富財經專長，與韓國瑜一再強調的副手條件相呼應，是否副手就是其中一人，也引外界揣測。對此，韓語帶玄機道：「呵呵呵，你自己去想，就跟魔鏡魔鏡一樣，你想是誰，鏡子就會出現誰。」

(中時電子報)