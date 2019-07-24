高雄719豪大雨，造成多處淹水，行政院長蘇貞昌昨開轟高雄市長韓國瑜，認為韓「不該神隱20幾個小時後，不知輕重頭尾，突然亂放炮，只懂得要錢、不按規定來，非常不該也非人民之福」。對此，韓則回嗆蘇獨眼龍式的施政很奇怪。前國民黨立委孫大千直言，蘇說穿只是為了要向蔡英文表功勞，拍馬屁，「蘇貞昌是想當副總統想瘋了嗎？」

對於蘇貞昌批評，不該神隱20幾個小時後，不知輕重頭尾，突然亂放炮，只懂得要錢、不按規定來。韓國瑜昨表示，不解蘇貞昌永遠兩套標準，且施政風格奇怪，獨眼龍式的施政，看到民進黨執政的縣市長，那隻眼睛閉起來，而看到國民黨施政，特別是韓國瑜這隻眼睛張得大大的動輒得咎，對高雄太不公平。

孫大千也在臉書為韓國瑜打抱不平。孫大千指出，蘇貞昌在中央災害應變中心，視察「丹娜絲颱風」動態及各單位防災的準備狀況時，三句話離不開修理韓國瑜，顯然對蘇來說，「打韓」更重於「防災」。看到高雄市因為豪雨而造成多處地方積水後，更是見獵心喜，落井下石，絲毫不在意高雄市民的災後重建狀況，只是想盡辦法冷嘲熱諷，酸度爆表。對蘇貞昌來說，「嘴韓」更重於「救災」。

孫大千提及，陳菊當年在擔任高雄市長面對重大事件時，跑行程，睡午覺，和按摩，一樣都沒有少過，也從來沒有看到蘇貞昌站出來講一句公道話，現在為了誣賴韓國瑜「神隱20幾個小時」，連晚上睡覺的時間都要算進來。顯然，對蘇貞昌來說，「黑韓」更重於「重建」。孫說若現在高雄市長是陳其邁，對於此次高雄市民的補助，別說比照去年的標準，就算是加碼演出都是非常可能，但為了杯葛韓國瑜，蘇貞昌給的不乾不脆，不甘不願。顯然，對蘇貞昌來說，「卡韓」更重於「補助」。

他說蘇貞昌自己「不知輕重、不知頭尾」，沒有掌握狀況就突然亂罵人，說穿了只是為了要向蔡英文表功勞，拍馬屁，眼中看的怎麼會是是「高雄市的市民」呢？應該是「副總統的大位」吧？「蘇貞昌是想當副總統想瘋了嗎？」

(中時電子報)