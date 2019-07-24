新竹高齡80歲的陳姓阿嬤，常與留學英國的孫女透過LINE聊天，不料日前孫女的帳號疑似遭詐騙集團盜用，冒充孫女向阿嬤以急用錢為由，借款25萬元，阿嬤信以為真，衝到銀行匯款，信好被行員及員警機警攔下。

「我真的是要匯給孫女的！」阿嬤滿臉焦急的神情，要求台銀新竹分行的行員趕緊幫她匯款，一大疊鈔票就擺在櫃檯上，但行員詹小姐仔細比對，發現匯款帳戶竟是「孫女台灣朋友的帳戶」，而非孫女本人的帳戶，因此懷疑阿嬤可能受騙。

由於阿嬤堅持要匯，引來保七員警陳偉、張藝騰、蕭正功、襄理陳小姐到臨櫃旁關心，經不斷仔細查證，終於證實孫女根本沒有要借錢，阿嬤這才知道自己被騙，滿心感激地向員警及行員們致謝，心中大石也總算卸下。

差點受騙的阿嬤，雖然高齡80歲，但思想仍相當跟得上時代，與留學英國的孫女透過手機LINE聯繫，阿嬤有空滑滑手機，一解相思之情，不料孫女的帳號疑似被盜用，阿嬤頓時成為詐騙集團眼中的肥羊，一開口就騙稱要25萬元救急，阿嬤愛孫心切，當然爽快答應。

保七總隊表示，LINE雖然廣泛為民眾所使用，但衍生出來的詐騙情形仍相當得多，詐騙集團普遍會用假冒或盜用個資進行詐騙，若未謹慎查證，很可能掉入陷阱之中。

(中時 )