在當選了2019年NBA選秀狀元之後，來自南卡羅萊納州佛羅倫斯(Florence, South Carolina)的超級新星Zion Williamson(錫安・威廉森)會選擇哪個運動品牌，就一直備受關注。現在，這個謎底終於揭曉。這位即將展開個人職業生涯的明日巨星，正式與Jordan品牌簽約，加入這個由50多位不同領域頂級運動員組成的大家庭。

Zion Williamson說：「我非常榮幸能成為Jordan品牌家族旗下的運動員。在很小的時候，我就夢想能成為NBA聯盟中的一員，並渴望擁有如同Michael Jordan一樣歷久不衰的影響力。他是我最仰慕的偉大運動員之一，能與Jordan品牌一同踏上我的職業旅程，我感到無比興奮與喜悅。」

Jordan品牌總裁Craig Williams表示：非常興奮地歡迎Zion Williamson加入Jordan品牌大家庭。他在場上的表現不可思議，並展現出無限的天賦和熱情。我們期待在今後日子裡，與他建立更緊密的合作。

Zion Williamson的加入讓Jordan品牌在今夏注入了新血。在Zion Williamson之前，Jayson Tatum、八村壘(Rui Hachimura)，來自WNBA的Asia Durr和Kia Nurse，以及NFL新人四分衛Dwayne Haskins，都紛紛成為這個大家庭的一員。

Michael Jordan本人與Jordan品牌事務副總裁Howard White也對Zion Williamson的加盟表達了自己的看法：Zion Williamson無比堅定的決心、他的個性魅力和場上能力，都十分振奮人心。在Jordan品牌引領未來的眾多新星之中，他將是不可或缺的一位。Zion Williamson告訴我們，他將全力在場上帶來撼動世界的表現，希望我們對他保持信心，而我們對他深信不疑。

過去34年裡，我們集結了一群極具天賦的運動員們。他們和Michael Jordan一樣，對追求偉大有著無比堅定的決心。而Zion Williamson身上所展現出的特質，讓我想起年輕時的Michael Jordan。

(中時電子報)