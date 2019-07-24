沈月到巴黎試裝兼拍寫真。（圖／翻攝自IG）

性感女神邱淑貞大女兒沈月，遺傳媽媽好基因，擁有精緻五官，被譽為「最美星二代」，今年她受邀參加11月舉行的巴黎名媛舞會，近日更特地飛到巴黎試裝，展現小女人的可愛和性感，讓人相當驚豔。

沈月完美複刻媽媽邱淑貞美貌，一舉一動都受到關注，近日她到巴黎試裝兼替雜誌拍攝寫真，換上3套禮服，其中一套平口粉藍色不規則禮服，讓她小露酥胸和事業線，一雙纖細長腿更是吸睛，而另一套紅色斜肩禮服，高衩開到大腿根，性感嫵媚又不失少女味，最後一套粉色澎澎花禮服，唯美又浪漫，風格不同但她都能完美詮釋，頗有模特兒架勢。

而她這次受邀參加的巴黎名媛舞會，是被富比世評為世界十大奢華晚會之一，每年11月舉行，出席的都是全球富豪、皇室貴族、明星的女兒和她們的男伴，年齡限制16歲到22歲，每年只有20位左右受到邀請，過去參加過的名媛包括澳門賭王何鴻燊的外孫女何家晴及四房女兒何超欣、華為創始人任正非女兒姚安娜、寰亞大亨林建岳的女兒林心兒等。

(中時電子報)