總統府侍衛室警衛官吳宗憲、張恒嘉充當「團爸」，利用元首出訪禮遇走私香菸。根據調查，吳員去年初才調到侍衛室，至少承辦了4次團購業務，購買了將近2萬2300條菸，換算市價價差，至少獲利1千萬。

而張員是學長，從小英上任後就一直待在永和官邸，兩人都兼任行政業務，成了國安圈子內著名的代購「團爸與團媽」，因此也傳出，承辦行政業務更多年的張恒嘉，知道的會比吳員更多。

原本以為是個天衣無縫的計畫，但外傳2人擔憂蔡英文為來可能連任機會小，因此想利用最後一次出訪機會大撈一筆，才因此「爆量」遭到舉發。但國安人士指出，替各單位團購是一定要辦的業務，他們不得不辦，實際上也是相當無奈，而且是一任交接一任，如果不辦，就別想幹這個位置，只是隨著購買量愈來愈大，除了各單位團購外，是否還有其他用途，只有吳、張兩人知道。

外界好奇，不管是公關菸、送禮菸、或是自用，根本不需一次購買9800條。檢調因此充分懷疑背後還有託兩人代購的人士，包含2人在內進行販售圖利，都是後續偵辦重點。

到底吳宗憲已經從事幾次代購?根據目前已經曝光的資料，除了這次9800條菸以外，去年8月小英出訪南美洲友邦巴拉圭，吳宗憲也下單買了3400條。

不過，吳宗憲原本在國安局特勤中心任職，去年初才被調到總統府侍衛室，而去年至今，小英總統進行了4次出訪，包括2108年4月「同心永固之旅」、2018年8月「同慶之旅」、今年3月「海洋民主之旅」及今年7月「自由民主永續之旅」。

意味著，吳宗憲目前僅承辦過四次「團購」，除了已經曝光的兩次外，還有兩次數量到底有多少?據了解，根據華航內部爆料，另兩次至少大概也買了9300條。

如果以外界來估算，單單這4次購入的菸品數量，就可能賺取1千萬左右價差。獲利之高，也難怪讓特勤人員被利益沖昏了頭，而忘了本身應有的職責。

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團購「走私菸」！吳宗憲、張恆嘉收押禁見

(中時電子報)