美國總統川普再度失言，2日他在白宮會見巴基斯坦總理伊姆蘭汗（Imran Khan）時，稱不出10天就能「結束阿富汗戰爭」、「將阿富汗從地球上抹掉」，原本用意是希望透過外交途徑解決紛爭，沒想到用詞過度，聽在當事者耳裡不舒服，現在阿富汗火大了，要求華府給出解釋。

美國總統川普22日再度失言，在白宮會見巴基斯坦總理伊姆蘭汗時稱，如果他想，美軍能在10天內結束阿富汗戰爭，甚至讓阿富汗從地球上消失，讓無端受到波及的阿富汗全國上下都怒了。

川普周一會見伊姆蘭汗時談及美軍介入阿富汗戰爭18年，紛爭卻仍未落幕，「很可笑」，他歸咎於美軍表現得像警察不像士兵，稱如果美軍要硬起來變成士兵，只需1周或10天就能結束戰爭，甚至讓阿富汗消失在地球上，但他並不想造成千萬人死傷。他還提及2017年美軍在阿富汗投下最大非核彈炸彈，宣稱只要多投幾個就能「輕鬆」解決衝突。

川普這番說詞的用意是想說服巴基斯坦從中打擊塔利班武裝勢力，希望巴國政府對塔利班施壓，促成與美國政府簽訂和平協議。塔利班長期以來對抗現任阿國政府，並在阿富汗境內發動多起恐攻。

不過聽在阿富汗政府與人民耳裡卻相當刺耳，甚至在阿國政壇掀起巨浪。美國有線電視新聞網（CNN）引述2名消息人士指出，任務是終結阿富汗內戰的美國特使哈里札德（Zalmay Khalilzad）後續與阿富汗總統甘尼（Ashraf Ghani）在喀布爾有個緊張、對峙的會議，據說阿國官方明確表示「無法接受」川普的評論，並且要川普懂得尊重甘尼領導的政府。

阿富汗總統府發言人塞迪奇（Sediq Sediqqi）發布聲明稿指出，「基於美國與阿富汗之間的多邊關係，阿富汗政府要求美國針對總統的言論講清楚。」

《紐約時報》（New York Times）報導，阿富汗前總統卡賽（Hamid Karzai）痛批川普的言論坐實了美國和巴基斯坦有「秘密協議」，而且不尊重阿國人民的生存與尊嚴；卡賽執政時期的國安顧問Rangin Dadfar Spanta則抨擊川普「沒必要吹噓能夠殺死1千萬阿富汗人」。

相較於政治人物的正式譴責，阿國百姓的評論更為直白，許多網友砲轟川普真的是「瘋了」。

(中時電子報)