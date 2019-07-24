美國總統川普再度失言，2日他在白宮會見巴基斯坦總理伊姆蘭汗（Imran Khan）時，稱不出10天就能「結束阿富汗戰爭」、「將阿富汗從地球上抹掉」，原本用意是希望透過外交途徑解決紛爭，沒想到用詞過度，聽在當事者耳裡不舒服，現在阿富汗火大了，要求華府給出解釋。

美國總統川普22日再度失言，在白宮會見巴基斯坦總理伊姆蘭汗時稱，如果他想，美軍能在10天內結束阿富汗戰爭，甚至讓阿富汗從地球上消失，讓無端受到波及的阿富汗全國上下都怒了。

川普周一會見伊姆蘭汗時談及美軍介入阿富汗戰爭18年，紛爭卻仍未落幕，「很可笑」，他歸咎於美軍表現得像警察不像士兵，稱如果美軍要硬起來變成士兵，只需1周或10天就能結束戰爭，甚至讓阿富汗消失在地球上，但他並不想造成千萬人死傷。他還提及2017年美軍在阿富汗投下最大非核彈炸彈，宣稱只要多投幾個就能「輕鬆」解決衝突。

川普這番說詞的用意是想說服巴基斯坦從中打擊塔利班武裝勢力，希望巴國政府對塔利班施壓，促成與美國政府簽訂和平協議。塔利班長期以來對抗現任阿國政府，並在阿富汗境內發動多起恐攻。

留千萬活口在我!川普狂言：10天讓阿富汗消失地球

不過聽在阿富汗政府與人民耳裡卻相當刺耳，甚至在阿國政壇掀起巨浪。美國有線電視新聞網（CNN）引述2名消息人士指出，任務是終結阿富汗內戰的美國特使哈里札德（Zalmay Khalilzad）後續與阿富汗總統甘尼（Ashraf Ghani）在喀布爾有個緊張、對峙的會議，據說阿國官方明確表示「無法接受」川普的評論，並且要川普懂得尊重甘尼領導的政府。

阿富汗總統府發言人塞迪奇（Sediq Sediqqi）發布聲明稿指出，「基於美國與阿富汗之間的多邊關係，阿富汗政府要求美國針對總統的言論講清楚。」

《紐約時報》（New York Times）報導，阿富汗前總統卡賽（Hamid Karzai）痛批川普的言論坐實了美國和巴基斯坦有「秘密協議」，而且不尊重阿國人民的生存與尊嚴；卡賽執政時期的國安顧問Rangin Dadfar Spanta則抨擊川普「沒必要吹噓能夠殺死1千萬阿富汗人」。

相較於政治人物的正式譴責，阿國百姓的評論更為直白，許多網友砲轟川普真的是「瘋了」。

文章來源：Afghanistan asks for explanation after Trump claims US could wipe it 'off the face of the Earth'

文章來源：Trump Says He Could Destroy Afghanistan. Some Afghans Call It ‘Madness.’

(中時電子報)

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