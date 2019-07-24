夏日將至，沖冷水澡不僅能降溫消暑，還能節省電費及瓦斯費。網路頻道就搜集外國研究，統整出沖冷水澡的其他優點，像是增強免疫力、燃脂、抗憂鬱，甚至可以增加精子數491%等好處。

知識型網紅好葉就在Youtube頻道《Better Leaf好葉》上PO出影片，統整國外研究有關洗冷水澡的對人體的影響，並分享7大不為人知的優點。

1.強化免疫系統

好葉表示，倫敦卡卡博士研究發現，冷水可刺激血液循環、激活免疫細胞繁殖，沖完冷水後身體為保持體溫，進而加速新陳代謝和刺激免疫系統，讓更多白血球被釋放出來保衛人體。

2.加速脂肪燃燒

好葉解釋，人體中有褐色和白色2種脂肪，白色脂肪囤積熱量變成肥肉，而褐色脂肪則相反，可提供人體熱量；哈佛醫學院研究指出，洗冷水澡時會激活褐色脂肪燃燒熱量，以平時的15倍速度加速燃燒脂肪，意指每天沖冷澡，一年即使不做任何運動，就能甩肉4公斤。

3.抗憂鬱症

好葉指出，洗冷水時，全身神經都感覺被激發，大腦、情緒也同時被激活，2007年維吉尼亞醫學院研究人員發現，洗冷水澡時會激活大腦裡的「藍點（Locus Coeruleus）」，其為負責去掉憂鬱感覺的主要來源，有助治癒憂鬱症病情。

4.防止肌肉疼痛

科學驗證發現，冷水可舒緩肌肉疼痛，研究人員請2組運動員進行試驗，一組在激烈運動後休息時浸泡在冰水中，而另一組則是沖熱水澡，結果發現攝氏10~15度的冰泡浴能有效舒緩1~4天的肌肉疼痛。

5.加強意志力

沖冷水澡時，讓身體暴露在不舒適中，迫使神經系統適應，好葉表示，「每天有系統的小小挑戰，促使你越來越勇於接受新事物、新挑戰」，透過將不舒適的訓練轉為習慣，讓你掌握處理新挑戰的能力。

6.充滿動力和警覺

好葉提到，澡上睡醒後沖冷水澡，可以幫身體進入「極度的深呼吸」，當身體正在以應付突如其來的冰水，會透過深度呼吸及心跳加快促使血液流往全身，保持體溫的同時，也讓你新的一天充滿動力並提高警覺和專注。

7.增加睪丸素

好葉引述日本某大學研究報告，指出溫度會影響男性睪丸狀態，該研究曾對老鼠睪丸進行15分鐘升溫，結果發現溫度上升會導致睪丸素大量下降，此外，加州大學研究也發現，原本愛沖熱水澡的男生，在改沖冷水澡3個月後，精子數量竟暴增491%。

不過，也提醒民眾，短時間大量喝冰水與洗冷水澡會使血管收縮、心跳速率改變，因此有高血壓、心臟病、月經來潮、有孕在身及年長者，恐造成身體不適，則不建議洗冷水澡。

Better Leaf好葉

(中時電子報)