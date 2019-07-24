高雄市長韓國瑜以44.805%支持度獲黨內初選勝利，被支持者們寄與厚望。台北市長柯文哲對自己有「知遇之恩」，又是「前長官」，韓與他的互動也成各界焦點。一改過去「友柯」態度，談到擔不擔心柯與自己競逐總統大位，韓直言「不擔心」；至於對柯的評價，韓更重砲抨擊他沒中心信仰。

據《鏡週刊》專訪，韓國瑜稱讚柯文哲是個政壇奇葩，兩人雖有過往情誼，這份情他也會感念在心，但若雙雙投入參選就得「兄弟登山，各自努力」。

話鋒一轉，韓國瑜對柯文哲說重話，認為他必須將把中華民國帶向何方說清楚，更痛批一個從事政治活動的人，「中心信仰」很重要，一旦飄移、浮動就會很危險；自己的信仰與追求，也該清楚告訴民眾。韓進一步指出，柯雖提出「兩岸一家親」，但論述與細節卻始終不清楚，以柯的智商，相信一定有智慧告訴民眾。

至於擔不擔心「韓粉」與「柯粉」重疊？韓國瑜認為，不同政治人物的支持者兼，彼此互有相容、不相容，都是很正常的事。每個人與每個世代都有自己的看法，就像常看到一個家族裡，父母、祖父母很支持自己，但他們的子女則不見得，這也是需要去了解跟爭取的。民主，就是要交給全體人民去決定。

(中時電子報)