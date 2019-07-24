全台郵局大當機，中華郵政表示24日上午8點35分開始出現系統異常，全台的儲匯窗口及ATM當機，民眾無法提領現金或是存款。（姚志平攝）

(10:48更新)中華郵政指出，系統在重新啟動後，10時25起陸續恢復當中，稍後會統一對外說明原因，受影響人數無法估計。

中華郵政電腦當機！今早上8點35分中華郵政的系統全台大當機，中華郵政表示，系統仍未恢復，現在正搶修當中，後續進展將儘快對外說明。影響範圍有全台儲匯窗口、ATM、網路銀行等，且目前當機原因不明。

同時，這也是近期中華郵政發生的第二起全國性當機事件，6月18日才剛發生發生「磁碟機組硬體異常」，造成「e動郵局(手機APP)」網路服務中斷，沒想到事隔一個月又出包。

對此，網友們在PTT上紛紛留言，「郵局櫃檯要崩潰了」、「台北市郵局不能提！」、「Visa卡和e動郵局也不行了」、「也不能跨行領呀嗚」、「用郵局的金融卡去其他銀行的ATM也沒辦法領錢，超不方便的」、「比較麻煩的還是Visa和綁郵局的行動支付」；但也有網友表示「之前也遇過阿」、「還好我都不用郵局」。

中華郵政APP已掛上暫停維修的公告。(圖／郭建志截圖）

(中時電子報)