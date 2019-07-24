倫敦政經學院發布聲明確認，倫敦政經學院和倫敦大學都證實總統蔡英文於1984年獲得法學博士學位。LSE並提供當年獲授學位學生名單，Ing-Wen Tsai出現在High Degrees Awarded 1983-84欄下。（倫敦政經學院提供／中央社）

總統蔡英文的博士論文與畢業證書相關風波不斷，自先前公開展示倫敦政經學院（LSE）的畢業證書後，反被質疑證書「穿越時空」，如今又被懷疑在政經學院的博士論文失蹤，對此LSE表示，這份論文的副本已送到蔡總統母校的圖書館，正式編入書目，可供查閱。

由於蔡英文博士論文先前無法在倫敦政經學院、倫敦大學高等法律研究院（IALS）等網站上找到，引起部分人士懷疑蔡的學位真偽。

據中央社報導，倫敦政經學院台灣研究計畫室協同主任施芳瓏曾解釋，倫敦政經學院於1895年成立，1900年加入倫敦大學系統，自此一直授予畢業生倫敦大學學位，直到2008年，LSE才開始頒發自己的學位；而蔡總統畢業於35年前，當時博士論文只有紙本，博士學位都是由倫敦大學頒授，所以論文紙本也是交到倫敦大學，當時的圖書館員早就不在了。校方和蔡總統都沒有要迴避論文一事，也花了許多人力成本多方查詢。

至於畢業證書部分，倫敦政經學院近先前已發布聲明表示，倫敦政經學院和倫敦大學都證實蔡英文於1984年獲得法學博士學位，並提供當年獲授學位的學生名單，Ing-Wen Tsai 出現在High Degrees Awarded 1983-84欄下，以茲證明。

報導指出，LSE也表示目前總統府已將蔡總統的論文副本寄到學校，校方也將論文編入書目，可供查閱，但需要經過作者同意才可翻印、引述。根據書目，蔡總統當年的畢業論文題目為Unfair trade practices and safeguard actions，完成於1983年，副本於2019年送達圖書館。

(中時電子報)