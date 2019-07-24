PTT網友發文。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

總統蔡英文出訪「拚外交」，國安局官員卻涉嫌利用蔡出訪機會「拚走私」，訂購金額近700萬、9800條香菸私運闖關，創下桃園機場夾帶香菸最高數量紀錄；立委黃國昌開記者會揭發此事，舉國譁然。網友直言，這次走私案只是一個縮影，代表蔡英文管不住很多東西，民進黨亂搞也快4年了，根本已爛到根部、沒救了。

網友在PTT論壇發《走私菸，很多人不是討厭蔡英文》一文，表示：「這次走私菸，的確和蔡英文沒直接關係。但是這只是一個很小的縮影。蔡英文管不住很多東西。事實上，民進黨亂搞快四年了。」

該網友更直言，自己是認為蔡英文有改革的決心「很不錯」，但從這件事明顯可見，民進黨已經爛到根部、沒救了。並指出，很多人不是討厭蔡英文，是討厭民進黨，以及討厭管不住民進黨的蔡英文。

其他網友則紛紛回應：「那就是討厭蔡英文的不作為啊」、「你想說蔡是DPP遮羞布？」「空心菜」、「看蔡用人就知道他也是個垃圾」、「蔡英文想做，沒有不敢做的」、「走私菸漲幾倍，蔡英文哪有不做事」、「不討厭他，但能力不足任何當領導者」、「不用再幫蔡切割，這次DPP初選已經證明蔡在黨內隻手遮天，她要扛起整個黨腐敗的責任」、「蔡英文整個裝無辜，好事都他，壞事都無」。

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(中時電子報)