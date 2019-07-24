苗栗縣吳姓男子23日下午5點開車行經公館鄉沿山道往鶴岡方向，在大東路口左轉時，與機車相撞，撞擊瞬間機車騎士遭拋飛1層樓高且在空中翻了2圈後墜落地面，場面驚悚，全案由警方進一步釐清。

27歲涂姓機車騎士23日傍晚往沿山道往福基方向直行，於大東路口與78歲吳男駕駛的休旅車相撞，遭彈飛1層樓高後落地，苗栗縣消防局獲報趕往現場，將涂男送苗栗醫院救治，涂男右小腿骨折，無生命危險。經酒測雙方駕駛皆未酒駕，全案將由警方進一步調查釐清。

(中時 )