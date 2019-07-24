車禍相撞拋飛1層樓高 幸小腿骨折無生命危險 10:022019/07/24 中時 何冠嫻 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 機車騎士與休旅車相撞，拋飛1層樓高且在空中翻了2圈後墜落地面。（何冠嫻翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 苗栗縣吳姓男子23日下午5點開車行經公館鄉沿山道往鶴岡方向，在大東路口左轉時，與機車相撞，撞擊瞬間機車騎士遭拋飛1層樓高且在空中翻了2圈後墜落地面，場面驚悚，全案由警方進一步釐清。 27歲涂姓機車騎士23日傍晚往沿山道往福基方向直行，於大東路口與78歲吳男駕駛的休旅車相撞，遭彈飛1層樓高後落地，苗栗縣消防局獲報趕往現場，將涂男送苗栗醫院救治，涂男右小腿骨折，無生命危險。經酒測雙方駕駛皆未酒駕，全案將由警方進一步調查釐清。 (中時 ) #機車 #山道 #騎士 #苗栗縣 #警方 也許您會感興趣 推薦閱讀 兩岸旅展－夏季漫遊苗栗 貓裏喵在等你 04:092019/07/20 焦點新聞 中華車 強打快充電動機車 04:092019/07/20 產業特刊 電動機車陣營 中油幫對決Gogoro 04:102019/07/20 生活新聞 三義新住民服務據點啟用 04:112019/07/22 地方新聞 苗栗石虎1周3路殺 「疑兇」真面目曝光 11:042019/07/22 社會 砂石車起火 駕駛逃出未釀傷亡 12:302019/07/22 社會 挾持人質案有功 翁群能陞任苗栗縣警察局長 19:402019/07/22 社會 通霄精鹽廠旁最髒海岸 9月將進場清除 17:402019/07/23 生活 每年捐100萬 阿斌哥大愛協會攜手企業助苗栗清寒學子 17:392019/07/23 生活 阿斌哥年捐百萬 救助清寒學子 04:102019/07/24 地方新聞 社會熱門新聞 網預告北捷板南線隨機殺人 北市警全面戒備 - 社會 軍公教年改釋憲 823結果出爐 - 社會 吳宗憲承辦4次團購 數量恐超過2萬3千條菸 - 刑案 1年帶你住帝寶詐騙 保全血本無歸自殺 - 社會 - 中時 「總統府土地公」遭控刑求 偵訊室內毆打侏儒男 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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