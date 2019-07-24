大陸國防部24日發表《新時代的中國國防》白皮書。這是中國政府自1998年以來發表的第10部國防白皮書，也是黨的十八大以來發表的首部綜合型國防白皮書。白皮書全文約2.7萬字，正文部分包括國際安全形勢、新時代中國防禦性國防政策、履行新時代軍隊使命任務、改革中的中國國防和軍隊、合理適度的國防開支、積極服務構建人類命運共同體等6個章節。

「白皮書是在世界面臨百年未有之大變局、中國特色社會主義進入新時代、中國的國防和軍隊建設站在新的歷史起點之際發表的，全面貫徹了習近平新時代中國特色社會主義思想特別是習近平強軍思想和習近平軍事戰略思想，具有鮮明的時代性、高度的綜合性和突出的創新性。」軍事科學院戰爭研究院研究員曹延中說。

白皮書指出，世界多極化、經濟全球化、社會信息化、文化多樣化深入發展，和平、發展、合作、共贏的時代潮流不可逆轉，但國際安全面臨的不穩定性不確定性更加突出，世界並不太平。

白皮書說，堅決捍衛國家主權、安全、發展利益，是新時代中國國防的根本目標；堅持永不稱霸、永不擴張、永不謀求勢力範圍，是新時代中國國防的鮮明特徵；貫徹落實新時代軍事戰略方針，是新時代中國國防的戰略指導；堅持走中國特色強軍之路，是新時代中國國防的發展路徑；服務構建人類命運共同體，是新時代中國國防的世界意義。

「白皮書全面介紹了新時代中國防禦性國防政策，首次構建形成了中國國防政策體系，清晰地向世界表明瞭中國國防和軍隊建設的戰略指向、基本遵循和世界意義，有助於國際社會理解中國軍力發展、化解所謂‘中國威脅論’。這是新版國防白皮書的最大亮點。」曹延中說。

白皮書說，進入新時代，中國軍隊依據國家安全和發展戰略要求，堅決履行黨和人民賦予的使命任務，為鞏固中國共產黨領導和社會主義制度提供戰略支撐，為捍衛國家主權、統一、領土完整提供戰略支撐，為維護國家海外利益提供戰略支撐，為促進世界和平與發展提供戰略支撐。

白皮書首次全景式展現中國深化國防和軍隊改革取得的歷史性成就。白皮書說，進入新時代，適應世界新軍事革命發展趨勢和國家安全需求，中國全面推進國防和軍隊現代化建設，全面深化國防和軍隊改革，著力解決體制性障礙、結構性矛盾、政策性問題，邁出了強軍興軍歷史性步伐。

白皮書詳細闡述了中國合理適度的國防開支，介紹中國國防費規模結構，在分析比較國防費位居世界前列的國家後說，總體上看，中國國防費是公開透明的，開支水平是合理適度的，與世界主要國家相比，國防費佔國內生產總值和財政支出的比重、人均國防費是偏低的。中國國防開支與維護國家主權、安全、發展利益的保障需求相比，與履行大國國際責任義務的保障需求相比，與自身建設發展的保障需求相比，還有較大差距。中國國防開支將與國家經濟發展水平相協調，繼續保持適度穩定增長。

白皮書還專門辟出章節，介紹中國在堅定維護聯合國憲章宗旨和原則、推動構建新型安全夥伴關係、推動構建地區安全合作架構、妥善處理領土問題和海洋劃界爭端、積極提供國際公共安全產品等方面的具體實踐。

白皮書說，中國軍隊忠實踐行人類命運共同體理念，積極履行大國軍隊國際責任，全面推進新時代國際軍事合作，努力為建設持久和平、普遍安全的美好世界作貢獻。

與以往相比，白皮書在附件中列出了多達10個表格，詳細介紹了軍委機關部門基本情況、2010年至2017年中國年度國防費構成、2012年以來解放軍和武警部隊對外開展的主要聯演聯訓活動以及中國軍隊參加的主要聯合國維和行動等內容。

白皮書中、英文版單行本已分別由人民出版社、外文出版社出版，即日起在全國新華書店發行。

(中時 )