7月22日，2019時報世界華文創意大會暨台北國際創意節第二場分享會在上海神旺大酒店舉行，來自上海地區產官學界代表30餘位齊聚一堂，暢所欲言，為創意大會獻計獻策，為兩岸廣告人共同向往的時報金像獎和金手指獎加油助威。

上海分享會於22日舉行 金像獎和金手指獎同步啟動

榮耀廣告人是時報金像獎一直追求的宗旨，舉辦42年以來，給業界、給廣告人帶來非常深遠的影響。OnBrand 創始人、2018年金像獎評審團主席陳耀福在致辭時動情地說到，他跟金像獎的感情特別深厚，金像獎所存留的廣告作品堪稱是華文廣告的最大資料庫，華文廣告的歷史在這裡可以梳理出清晰脈絡。他來參與金像獎，也是為了能讓這個獎項在業界不斷延續下去，造福廣告人。

OnBrand 創始人、2018年金像獎評審團主席陳耀福

在座的廣告貴賓囊括了全國三分之一以上的獲獎人，有的是第一次來參與學習，有的是金像獎的老朋友，有的是資歷尚淺但卻創業成功的年輕一族，有的卻是戰功赫赫的廣告前輩，年齡的界限阻擋不了這群熱愛廣告的戰士彼此交流，袒露心聲。

上海分享會於22日舉行 金像獎和金手指獎同步啟動

這次主視覺海報是出自上海麥利博文執行創意總監李丹之手，一位廣告人手擎火把，在歷史智慧堆砌的空間內不斷尋求靈感，遠處就是時報金像獎發出的光亮，這是廣告人向往的光。不斷追隨它，最終也將成為它。追隨光，成為光。

上海麥利博文執行創意總監李丹

時報金像獎對於很多業內廣告人來說，是陪伴著成長的，來自麥肯中國區的首席創意官鄭以萍就是其中之一，她跟著金像獎進入廣告行業，視它為心目中的聖殿。她回憶剛入行的時候，廣告人的光彩經常能在電視上看到。這個獎推崇廣告人，給了廣告人最開始的啟蒙，也給了無比的榮耀。她期待，越來越多的新鮮血液和優秀人才加入進來，大家一起努力，獎項會越辦越精彩。

麥肯中國區首席創意官鄭以萍

作為學界影響力代表人物，上海師範大學教授、金犢獎大陸組委會副主席金定海對未來廣告業充滿了信心，他最近觀察到某個媒體公布了一個數據，世界500強中有129個為中國的企業，位列第一，隨著中華文化的崛起，這將讓華文廣告大有可圖。學者的觀察角度，有他獨到的地方，他強調，同一種事物或創意，用英語、法語、華文等不同語言去表達，就有它不同的意義和價值。而華文寶貴的文字，是許多創意靈感的來源，每個字都有背後的故事。他現場鼓勵大咖們去積極努力探索，追尋更美好的創意作品。

上海師範大學教授、金犢獎大陸組委會副主席金定海

來自企業的貴賓提到時報金像獎的含金量非常高，持續多年參賽，才最終領回金獎，這可謂功夫不負有心人的現實版，也有投作品百件，而只囊括一座金獎。作為去年的評審之一THE NINE 創始人熊超解釋，金獎基本上是獲得80%以上的投票，才有機會獲得。正是因為有這樣的權威和精彩，對於參與的人來說，都是一場生命不可忘卻的記憶。

THE NINE 創始人熊超

上海分享會於22日舉行 金像獎和金手指獎同步啟動

2019時報世界華文創意大會在7月啟動，一直持續到11月，涵蓋幾項重大活動：第42屆時報金像獎和第20屆金手指獎總決審、世界華文創意論壇、創意直播間、星光燦爛之夜、創意熱展等。

上海分享會於22日舉行 金像獎和金手指獎同步啟動

時報世界華文創意大會系列活動，將邀請極具影響力的企業、創新創意領軍人物。分享他們對市場及趨勢的了解和洞察，提升世界華人的專業能力，開拓華人對創意的國際視野。

上海分享會於22日舉行 金像獎和金手指獎同步啟動

上海分享會於22日舉行 金像獎和金手指獎同步啟動

1993年時報舉辦廣告金像獎十六年的時報提出了“LOOK EAST 旭日東升”的口號,並創辦了“時報世界華文廣告獎”鼓勵華文廣告人，運用自己的文字及文化，創作屬於華人風格的華文廣告。

借由獎項的設立，凝聚所有以華文文化為創作原點的創意，在國際廣告舞台上創造獨具中國思想與智慧的廣告美學，並打造華文廣告圈的交流平台，促進華文廣告業的蓬勃、使華文創作者更具國際觀。

2015年時報獎合並了“世界華文廣告獎”、“時報金像獎”與“CLICK網絡獎”， 在“世界華文創意大會”的結構下, 舉辦了“台北國際創意論壇”，在廣告創意之外，更跨界數字創意、文化創意、藝術、設計領域，並迎來了西班牙、日本、北美、新加坡以及兩岸四地的各界創意大咖，造成了一時的話題。

廣告創意不分地域，時報世界華文創意大會打造兩岸四地華人創意交流平台，旨在追求卓越與促進世界華人的專業交流，擦亮創意，榮耀廣告人。

(中時電子報)