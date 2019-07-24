國內規模最大、歷史最悠久的永信杯全國排球錦標賽第46屆賽事將在9月28日教師節當天熱血開打，來自全國各地的排球同好們將在台中大甲鐵砧山永信運動公園以球會友、切磋球技，主辦單位今年找來了「黃金左手」吳宗軒擔任大會代言人。

邁入46屆的永信杯，今年賽事slogan為「BORN TO V」，每個排球人，血液裡留著為排球而生的DNA，而每個人也都有自己追逐的夢想，或許是想站上世大運、亞運、又或者是奧運的最高殿堂，而擁有悠久歷史的永信杯，更是我們身為排球人的第一個夢想！

賽會今年特別邀請排球界「黃金左手」吳宗軒擔任賽事代言人，身為2019拿坡里世大運男排隊長的他，以優秀的突破攔網能力、刁鑽的攻擊角度、快速的步伐及節奏為個人主要武器，並且在國際賽上表現出色，帶領球隊邁向勝利。

吳宗軒對於推廣排球運動不遺餘力，表示很榮幸能擔任第46屆永信杯代言人，更向所有熱愛排球的朋友喊話「沒參加過永信杯，就別說你打過排球！」，邀請全台各地的熱血排球人一同參加這場盛會。除了呼籲大家一同身體力行，踴躍支持排球運動，吳宗軒也與所有熱愛排球的朋友相約9月28日大甲鐵砧山永信運動公園不見不散！

第46屆永信杯即日起至8月22日開放報名，採網路線上報名方式，詳情請上永信杯官方網站http://vbg.yungshingroup.com/了解詳細資訊，或鎖定大會官方FB粉絲團與Instagram「永信杯排球錦標賽」，掌握更多賽事訊息。

(中時電子報)