新北市張姓女子從事直銷業卻在臉書炫富聲稱「一年內帶你入住帝寶」等語，詐騙擔任保全的李姓男子借錢投資卻血本無歸，李男因而自殺死亡；一審依詐欺罪將張女判刑1年，高院改判刑10月、沒收犯罪所得220萬元。

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