1年帶你住帝寶詐騙 保全血本無歸自殺 10:442019/07/24 中時 林偉信 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 宏盛帝寶。(本報系資料照片) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新北市張姓女子從事直銷業卻在臉書炫富聲稱「一年內帶你入住帝寶」等語，詐騙擔任保全的李姓男子借錢投資卻血本無歸，李男因而自殺死亡；一審依詐欺罪將張女判刑1年，高院改判刑10月、沒收犯罪所得220萬元。 ★中時電子報關心您：再給自己一次機會 自殺諮詢專線：0800-788995（24小時） 生命線：1995 張老師專線：1980 (中時 ) #自殺 #保全 #帝寶 #判刑 #詐欺罪 也許您會感興趣 推薦閱讀 美腿女崩潰尖叫有蛇救我 保全趕現場救駕...一看哭了 00:172019/07/20 生活 保全業搭高科技 系統保全省人力 04:092019/07/20 產業特刊 永旭保經執行副總林美緣：幫客戶做好資產保全與傳承 04:092019/07/20 產業特刊 偷拍藥商大亨性愛光碟還誣告 小三被判刑1個月確定 07:352019/07/21 社會 1滴汗漬揪出男子侵入宅 判刑5月 17:122019/07/21 社會 客戶少賺10億 他「自殺佣金」賣掉高雄7成建案 00:002019/07/22 財經 機場遭保安硬推影片流出瘋傳 baby竟這樣說… 13:082019/07/23 娛樂 新郎不是我 男心碎拍下最後畫面亡 17:382019/07/23 時事 社會熱門新聞 網預告北捷板南線隨機殺人 北市警全面戒備 - 社會 軍公教年改釋憲 823結果出爐 - 社會 吳宗憲承辦4次團購 數量恐超過2萬3千條菸 - 刑案 1年帶你住帝寶詐騙 保全血本無歸自殺 - 社會 - 中時 「總統府土地公」遭控刑求 偵訊室內毆打侏儒男 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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