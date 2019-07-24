女兒卡片畫賈永婕的生氣氣日常。（圖／取材自賈永婕的跑跳人生臉書）

「三鐵辣媽」賈永婕在日前迎接45歲生日，賈永婕辣穿貼身深V、肚子鏤空洋裝，放風事業線和小蠻腰，好身材都看不出已45歲，不過在賈永婕曝光女兒安安寫的卡片中，女兒卻虧她「45歲完全看得出來ㄟ」，甚至還曝光賈永婕生氣氣日常，爸爸則是「一陣風逃遠遠的」，讓賈永婕好氣又好笑發文虧尪：「爸爸可以像個男人站出來嗎」。

賈永婕昨（23日）在網曬女兒安安寫的生日卡片，儘管女兒虧她「45歲完全看得出來ㄟ」，但看到孩子感性寫下：「謝謝你跟爸爸提供我跟弟妹一個幸福快樂的家，讓我無憂無慮地長大」、「沒有你們就沒不會有現在的我」，讓賈永婕很感動：「謝謝你寶貝，超級甜的！」

不過卡片下方卻畫有賈永婕的生氣氣日常，只見媽媽發怒、嘴裡噴火，三個孩子舉手求饒，還寫下：「我們死定了」，身旁的小狗在前方護主，而爸爸則是「一陣風 爸爸逃遠遠的」，讓賈永婕好氣又好笑發文並虧尪：「雖然還是把我畫成母老虎🐯然後爸爸可以像個男人站出來嗎（氣）」。

賈永婕臉書全文。（圖／取材自賈永婕的跑跳人生臉書）

(中時電子報)